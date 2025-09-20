【開催報告】「ペットリエ」、ラブリー・ペット商事主催「2025年 秋のペット用品・フード総合展示会」に出展しました

hamy design

ペット関連事業者向けに特化したWEBデザイン・SNS運用サポートを行うペットリエ（運営：hamy design／所在地：静岡県）は、2025年9月17日（水）～18日（木）に大阪 ATCホールで開催された「2025年 秋のペット用品・フード総合展示会」（主催：ラブリー・ペット商事株式会社）に出展いたしました。

今回の展示会は、ペット商品の総合商社であるラブリー・ペット商事株式会社が運営する、ペット関連商品を1点から仕入れできる日本最大級のBtoBサイト「PETポチッと」の会員様向けに開催され、本展示会では、PETポチッととペットリエのコラボ企画として「SNS・ホームページ無料相談会」を実施いたしました。

当日は、トリミングサロン・動物病院・ペットショップ様など、多くの事業者様にお立ち寄りいただき、SNS・ホームページ無料相談会を通じて日々の発信や集客に関するお悩みをお伺いしました。

【当日の様子】

事前予約に加え、当日飛び込みのご相談も多数あり、2日間で合計45件以上の相談対応を実施。

Instagram活用やホームページ導線設計、その他各種デザイン制作など、集客に直結するテーマへの関心が高く、参加者からは「ペット事業に特化しているだけあって、お任せしたい安心感があった」との声も多く寄せられました。

また、ペット関連企業様からは社内のデザイン制作リソース不足に伴う相談も多く寄せられ、ペット事業に特化しているからこそできるサポートの相談も多く寄せられました。

【出展を通じた成果】

ブースへお立ち寄りいただいた来場者様へオリジナルトートバッグやステッカーをノベルティとしてプレゼント。

今回の出展を通じて、

- ペット業界事業者様の「ホームページ、デザインの必要性」が明確に見えたこと- 来場者だけではなく出展企業様まで幅広い層からご相談をいただけたこと- 無料相談をきっかけに、継続的なサポートやお打ち合わせにつながる商談が複数生まれたことといった成果が得られました。

【展示会概要】

イベント名：2025年 秋のペット用品・フード総合展示会

主催：ラブリー・ペット商事株式会社

開催日時：2025年9月17日（水）～18日（木）10:00～17:00

会場：大阪 ATCホール（大阪市住之江区南港北2-1-10）

出展ブース：受付横

展示会公式サイト：

https://www.petpochitto.com/news_341.php

【今後について】

ペットリエでは、展示会でいただいたご相談をもとに、今後もペット事業者様の発信・集客を支援するサービスを拡充してまいります。

公式LINEでは、最新の資料や事例を配布し、引き続きサポートを行ってまいります。

【会社概要】

ペットリエ（運営：hamy design）は、ペット事業者様向けにWEBデザイン・SNS運用・集客導線設計をサポートするデザイン事務所です。

「動物を大切に思う事業者さんたちの困ったをなくしたい」という想いのもと、全国のペットサロン・動物病院・ショップ・メーカー様に向けて、魅力が伝わるデザインと集客の仕組みづくりを提供しています。

公式サイト： https://petelier-design.com/site

Instagram： https://petelier-design.com/instagram

LINE公式： https://petelier-design.com/line

【本件に関するお問い合わせ先】

hamy design（ペットリエ運営）

担当：松岡

E-mail：info@petelier-design.com

Web：https://petelier-design.com/site