-究極のその先へ-東京インテリア×カリモク家具の大人気ソファ「ZETA」が進化。「ZETAneo」へ。強みはそのままに、新しい機能とデザインへモデルチェンジ

株式会社 東京インテリア家具

株式会社東京インテリア家具（本社：東京都、代表取締役社長：利根川隆弘）は、東京インテリアとカリモク家具の共同開発ソファ「ZETA」を11年の時を経てモデルチェンジした「ZETAneo」を公開

ZETAのこだわり

ZETAneoの特設ページはこちら :https://www.brand.tokyointerior.co.jp/living/zetaneo/

・高級イタリアンレザーを使用

革本来の風合いをお楽しみいただける

・豊富なカラーバリエーション

豊富なカラーバリエーションの革と布は理想のコーディネートへ導く

・贅沢に使用した天然木

贅沢に使用した天然木がより風合いを向上させる

・天然木のカラーバリエーション

全6色のカラーバリエーションで理想の組み合わせに

・シートクッションの硬さ選択

シートクッションをソフト・ハードお好みに合わせて選択できる

・人間工学に基づくカリモク独自のクッション

人間工学を研究しつくしたカリモク独自のクッションが理想の座り心地を実現

ZETAからZETAneoへ

・お掃除ロボット対応（高さ100mmまでのタイプ）に対応できる高さに変更

・シート高を390mmと420mmに選択可能に

・「クラウドフォーム」をシートに採用。異なる硬さのウレタンを一体成型。耐圧分散性と耐久性が向上。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XZrIbAyJt04 ]