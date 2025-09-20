We(ハート)Pが「那須ハイランドパーク」のアンバサダーに就任！イベントコラボチケットを2025年9月30日（火）より販売！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サービス「アソビュー！」（URL：https://app.adjust.com/138x1dst 、以下：アソビュー！）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野 智久、以下、当社）は、那須高原の雄大な自然に囲まれたテーマパーク「那須ハイランドパーク」とのコラボイベントにて、大人気インフルエンサー集団「We(ハート)P」をアンバサダーとして迎えるコラボチケットを2025年9月30日（火）より販売いたします。

期間中、パーク内に巨大なWe(ハート)Pパネルやのぼりが設置され、人気アトラクションではメンバーのアナウンスと楽曲が発車前に流れます。また、期間限定のコラボドリンクや、期間中に那須ハイランドパークでしか購入できないオリジナルコラボグッズも販売！

さらに、11月2日（日）にはWe(ハート)Pメンバー全員が登場するステージイベントを開催します。また、園内お土産ショップ「ウーピーズキングダム」にて、We(ハート)Pさん公式グッズ1点を含む5000円以上お買い上げの方にメンバー全員と記念撮影ができる、「写真特典会」券が当たるくじ引き券がゲットできます。

※くじ引きは数に限りがあるのでご注意ください。

※購入は1グループにつき5,000円以上で1枚のくじ引き券となります。5,000円毎ではございませんのでご注意ください。（例：1万円購入でも1枚のみ）

※再度レジにお並びいただければ、複数回の購入も可能ですが、くじ引き参加券がなくなり次第終了となります。

※くじ引きに参加いただく際は、レジ清算後にレシート・当日観覧チケット整理券（アソビュー画面）のご提示をお願いいたします。

レジャー施設とWe(ハート)Pのコラボは今回が初！ぜひお見逃しなく！

We(ハート)P×那須ハイランドパークコラボ概要

期間：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

場所：那須ハイランドパーク

栃木県那須郡那須町高久乙3375

主催：那須藤和リゾート株式会社

企画協力：アソビュー株式会社、株式会社Coco

1Dayステージショー「We(ハート)Pが那須ハイにやってくる」概要

日時：2025年11月2日（日）15時

場所：那須ハイランドパーク フォレストプラザ

料金：無料（但しパーク内への入園料もしくはファンタジーパスが必要です）

写真特典会概要

日時：2025年11月2日（日）

場所：那須ハイランドパーク内

料金：無料

対象：「写真特典会」のくじ引きで当選した方

コラボ詳細（一部）

コラボドリンク

イベント期間限定でWe(ハート)Pオリジナルのカップにて提供。注文特典として各メンバーの写真とサイン入りのオリジナルコースターをドリンク1つにつきランダムで1枚プレゼント！

コラボグッズ

We(ハート)P×那須ハイ限定のオリジナルのアクリルキーホルダー等を販売！ここでしか手に入らないWe(ハート)Pグッズをチェックしてみてください！

チケット販売情報

販売開始：2025年9月30日（火）12時30分

URL：https://www.asoview.com/base/150476/

※3歳以上の方は、人数分の整理券が必要です。（3歳未満の方は抱っこか膝の上での観覧が可能な場合、1名まで保護者様とご一緒に入場可能となります。）

チケット種類

We(ハート)Pについて

- 入園券（対象期間：11月1日～30日）- URL：https://asoview.com/item/ticket/ticket0000044102/- 価格- - 大人（中学生以上）：1,600円- - 子供（3歳～小学生）：800円- - シニア（65歳以上）：800円- ファンタジーパスセット（対象期間：11月1日～30日）- URL：https://asoview.com/item/ticket/ticket0000044103/- 価格- - 大人（中学生以上）：6,100円- - 子供（3歳～小学生）：4,400円- - シニア（65歳以上）：4,400円- 1Dayショー鑑賞付き入園券（対象期間：11月2日のみ）※1dayイベント鑑賞希望の方はこちらのチケットをご購入ください- URL：https://asoview.com/item/ticket/ticket0000044225/- 価格- - 大人（中学生以上）：1,600円- - 子供（3歳～小学生）：800円- - シニア（65歳以上）：800円- 1Dayショー鑑賞付きファンタジーパスセット（対象期間：11月2日のみ）※1dayイベント鑑賞希望の方はこちらのチケットをご購入ください- URL：https://asoview.com/item/ticket/ticket0000044227/- 価格- - 大人（中学生以上）：6,100円- - 子供（3歳～小学生）：4,400円- - シニア（65歳以上）：4,400円

原宿で働く、原宿系クリエイターグループ！

可愛いはひとつじゃない！をコンセプトに、SNSで楽曲やエンタメを発信中！

ウィピステージの総再生回数は1000万再生を突破！

原宿に来たら会えるアイドルとして注目を集めています。

「那須ハイランドパーク」について

栃木県那須高原にある遊園地。子供から大人まで楽しめる計9種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約半数が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックカフェなどの設備も充実。水を使ったアトラクションや、わんちゃん水浴び場、渓流体験ゾーンで魚釣りなど、夏も楽しく乗り切れる設備やアトラクションも充実しています。

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。今なら、大人の数だけお子様無料キャンペーンを実施中です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

アソビュー イベント・催事支援事業について

当社では、これまで蓄積された全国レジャー施設の膨大なデータを活用し、集客や単価向上に効果的なイベント・催事を徹底的に分析しています。その知見を基に、当社が独自に魅力的なコンテンツを調達し、レジャー施設へ提供します。

さらに、アソビュー！会員へのプロモーション支援も行い、施設の新たな魅力創出と集客力アップを強力にサポートします。

本事業に関する問い合わせ先：pr@asoview.co.jp（担当：彦坂）

アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/