「那須ハイランドパーク」×「We(ハート)P」コラボイベント開催決定！

日本テーマパーク開発株式会社

藤和那須リゾート株式会社（栃木県那須町/代表取締役社長：岩本 大二郎）が運営する“那須ハイランドパーク”では、2025年11月1日～2025年11月30日の期間中、大人気インフルエンサーしなこさんが総合プロデュースする、6人の原宿系インフルエンサーがメンバーとして参加するコスメブランドプロジェクトWe(ハート)Pが那須ハイアンバサダーに就任！園内をWe(ハート)Pで埋め尽くすWe(ハート)Pコラボイベントを実施します！コラボビジュアルターポリンなどのフォトスポットやのぼり、We(ハート)Pメンバーの等身大パネルなどによる園内装飾をはじめ、アトラクションコラボ、ランダムアクリルコースター付きのコラボドリンク、さまざまなコラボグッズなど、We(ハート)Pが好きな方にはたまらないコンテンツが盛りだくさんです。「We are Pretty!」をキャッチフレーズに、みんなのかわいいを応援する「We(ハート)P」と最強にかわいい自分でかわいい尽くしのイベントを楽しみましょう！

さらに、2025年11月2日には「We(ハート)P」の皆さんをお招きしてステージイベントを開催いたします。アソビューから販売している「We(ハート)Pステージ鑑賞券付き」チケットをお買い求めいただきステージをご観覧いただいた方は、We(ハート)Pグッズ1点を含む5000円以上の商品をお土産ショップ「ウーピーズキングダム」でお買い上げの方には、「写真特典会」券が当たるくじ引き券をプレゼント！特設ブースでレシートとくじ引き券、「当日観覧チケット整理券（アソビュー画面）」を提示してくじ引きにチャレンジ！「写真特典会」券が当たると「We(ハート)P」メンバーとお話ししながら超かわいい写真が撮れちゃいます！「We(ハート)P」コラボイベントでもっとかわいく、もっと大好きな自分になろう！

※購入は1グループにつき5000円以上で1枚のくじ引き券が手に入ります。5000円毎ではございませんのでご注意ください。（例：1万円購入でも1枚のみ）

※写真特典会は数に限りがございます。予めご了承ください。

※再度レジにお並びいただければ、何度でも購入可能ですがくじ引き参加券がなくなり次第配布終了となります。

※くじ引きにはレジ清算後、レシートと券と「当日観覧チケット整理券（アソビュー画面）」の提示が必要です。

【イベント概要】

開催日時：2025年 11月2日(日)

会場：那須ハイランドパーク園内 タウンセンター

イベント詳細ページ： https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1209

≪那須ハイランドパーク≫

首都圏よりも-6℃で涼しく快適な那須高原にある遊園地。夏の平均気温23℃で、子供から大人まで楽しめる計9種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約半数が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックカフェなどの設備も充実。水を使ったアトラクションや、わんちゃん水浴び場、渓流体験ゾーンで魚釣りなど、夏も楽しく乗り切れる設備やアトラクションも充実しています。

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。今なら、大人の数だけお子様無料キャンペーンを実施中です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 岩本大二郎

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company