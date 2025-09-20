【長野県東御市】信州で理想の暮らしを探せ！「信州 上田×千曲×東御 空き家ハンティングツアー2025」３市合同開催
長野県東御市は、上田市・千曲市と合同で「空き家ハンティングツアー2025」を開催します。
上田市・千曲市・東御市、それぞれの空き家バンクに登録されている物件、または今後登録予定の物件から厳選した空き家を、イベント当日に一斉公開。
秋の信濃路をマイカーでドライブしながら、普段は出会えない個性的でお手頃な物件を一度に見比べることができます。
３市町村の空き家バンク物件をまとめて見学できるのは、このイベントだけ！
どこをどう巡るかは、皆さん次第です。（事前予約制）
自分好みにカスタマイズできる「空き家ハンティング」をぜひお楽しみください。
https://prtimes.jp/a/?f=d138832-63-d55b9cb23d41a912cb0dfe69aa0369f4.pdf
空き家ならではの課題もありますが、その “個性” を魅力に変えていける方にとっては、新しい暮らしの入口を見つけられるかもしれません。
周辺の環境や活用事例の見学、移住相談ブースでの相談などを通じて、家探しが“暮らしのイメージ”へとより豊かに広がっていきます。
開催概要
■日程
10月25日（土） 上田市＆東御市
10月26日（日） 上田市＆千曲市
■集合場所
上田市役所、千曲市戸倉創造館、東御市コワーキングスペース「えべや」
※集合場所は、参加される日程と見学したい空き家によって主催者側で指定します。
■参加費
無料（保険料のみ当日実費徴収）
■内容
３市の空き家バンクに登録されている物件などの中から、一部の空き家を公開します。
通常は個別に申込をして見学する必要がありますが、このイベントでは1日で複数の物件を内覧することができます。
スタンプラリー形式で巡りながら、移住相談や事例見学、観光スポットの立ち寄りも楽しめます。
■注意事項
※ポイントへの移動は参加者自身の車での移動となります。車をお持ちでない方はレンタカーをご利用ください。
※現地までの交通費、レンタカー代、ガソリン代などは参加者負担となります。
※物件の混雑状況によっては見学の制限をかけたり、ご希望の時間に見学できない場合があります。
■申込期間
9月20日（土）～ 10月16日（木）
■申込方法
チラシに掲載のQRコードまたは以下のお申し込みボタンからお申し込みください。
主催 上田市・千曲市・東御市・合同会社信州うえだ移住支援センター
共催 公益社団法人 長野県宅地建物取引業協会（上田支部）
協賛 エフディ フューチャー株式会社
お申し込みはこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftzWXL2uh97HeByEt1Qj9Z42XIu0hJXnLGI10HIJJpuqVJvw/closedform
申込みは１０月１６日（木）まで
昨年度の様子
問い合わせ先
東御市企画振興課移住定住・シティプロモーション係
電話：0268-64-5893
メール：iju@city.tomi.nagano.jp
空き家相談窓口とうみ
電話：070-8358-0291
メール：go-sodan@akiya-tomi.co.jp