【申込1,200名突破】Dental Vision Summit 2025 Autumn、残席わずか！過去最多規模で開催へ

株式会社SABU

株式会社SABU（本社：東京都、代表取締役：齋藤篤）が主催するオンラインカンファレンス「Dental Vision Summit 2025 Autumn」は、開催を目前に申込者数が1,200名を突破し、すでに過去最多規模での開催が確定しました。

定員まで残席わずかとなっており、参加希望者はお早めのお申し込みをおすすめいたします。

■イベント概要

開催日程：2025年9月21日（日）10:00～16:00

開催形式：オンライン（EventHub）

参加費：無料（事前登録制）

席数：残りわずか

主催：株式会社SABU

申込URL：https://client.eventhub.jp/simpleForm/24bf04bf-6efc-474f-a03b-be4ff7197e9a

■注目セッション：

「～店舗ビジネスの経営戦略～」

概要：異業種との視点共有を通じて、価格競争に陥らない価値設計や顧客信頼の構築、デジタル時代における実店舗の意義などを深掘り。価格破壊ではなく、医院として守るべきものを再定義します。

概要：異業種との視点共有を通じて、価格競争に陥らない価値設計や顧客信頼の構築、デジタル時代における実店舗の意義などを深掘り。価格破壊ではなく、医院として守るべきものを再定義します。

【登壇者】

医療法人社団翔舞会 理事／MID‑G最高顧問 荒井昌海 氏

株式会社BUDDICA 代表取締役社長 中野優作 氏

「アメリカの２大トレンド AI×DSO 日本の歯科医療はどう変わるか」

概要：歯科医療の最前線で、今アメリカから2つの大きな潮流が押し寄せています。

AIによる診断精度向上や患者説明の変化、DSOが広げる経営の新たな選択肢など、アメリカで進む最新事例を紹介しながら、日本の歯科医療にどのような変革が起こるのかを多角的に議論します。

【登壇者】

Metro West Dental Specialty, Creighton University 宮本 貴成先生

医療法人社団SDC 理事長 園延 昌志先生

株式会社DentaLight 代表取締役 藤久保 元希様

「採用氷河期を越える 地方医院の生存戦略」

概要：採用氷河期の中で、特に地方の歯科医院は深刻な人材不足に直面しています。「大手には勝てない」「地方だから難しい」─そんな固定観念を覆し、地方医院だからこそできる採用戦略と、若手人材とのつながり方を学べるセッションです。

【登壇者】

医療法人社団洸緑会 理事長 竹島 健太郎先生

株式会社クオキャリア採用ソリューション事業部 主任 畠山 仁史様

「集患だけじゃない MEOの本当の価値」

概要：「MEO対策」と聞くと、“検索順位を上げて集患するための施策”というイメージを持つ方が多いかもしれませんが、医院経営全体に深く作用する可能性を秘めています。

本セッションでは、実際にMEO対策で、新患数を80名から170名へと倍増させた味岡先生をお招きし、具体的な成果についてお話しいただきます。

【登壇者】

医療法人志伸会 あじおか歯科クリニック 理事長 味岡 武志先生

株式会社ワンエイト 代表取締役 大石 隼様

「医院から電話機をなくす！新概念アナデジ経営とは」

概要：電話予約、問い合わせ、採用対応──。

多くの医院で“鳴り止まない電話”が、スタッフの負担や人件費のロスを生み続けています。業務効率化・患者満足・採用力向上を同時に叶える“アナデジ経営”─その最前線を体感できるセッションです。

【登壇者】

株式会社GENOVA 執行役員 平間 拓也様

株式会社GENOVA スマートクリニック事業部 AIソリューション課 鳥原 佑生様

記録と共有が変える──誰が対応しても心が動く医院へ

概要：限られたスタッフで多くの業務を抱える歯科医院にとって、電話対応は日常的な負担となっています。AI電話とAIメッセージなどPayLightXを導入済みの新栄町歯科医院 佐久間先生に、現場での実感や効果を伺い、未来の医院像を体感できるショールームの映像をご覧いただきます。

【登壇者】

医療法人社団尽誠会 新栄町歯科医院 理事長 佐久間 利喜先生

株式会社SCOグループ 取締役社長 兼 代表執行役員COO 藤本 公浩様

効率化だけじゃない、患者満足を生む攻めのAI活用

概要：予約やリマインド、キャンセル対応など、歯科医院における“電話業務の多さ”はスタッフを疲弊させ、患者体験の質にも影響を与えています。

1,000社以上に導入されているAI電話サービスを医療業界に最適化して展開するFoonz様の取り組みをもとに、AI活用の可能性を体感できるセッションです。

【登壇者】

Foonz株式会社 社長付 アライアンス開拓チーム 和田佑太様

■こんな方におすすめ

■代表コメント

- 次世代の歯科医院経営を見据えたい理事長・医院長- 異業種の視点や将来戦略を取り入れたい幹部スタッフ- 組織強化や経営転換に課題を感じている方- M&Aや事業承継への備えを検討中の方

株式会社SABU 代表取締役 齋藤篤

「初開催では大きな成功で終えることができ、今回の2回目ではそれを超える申込をいただいております。業界全体での経営課題に対する学びのニーズが高まっていることを実感しており、その期待に応えるべく、さらに実践的で価値あるセッションを準備しました。残席は限られていますのでこの機会を逃さずご参加いただければと思います」

■お問い合わせ先

株式会社SABU

担当：マーケティングチーム

Email：conference@sabukarte.biz

Tel：03-6823-5899