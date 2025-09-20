【京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025】「ラブライブ！シリーズ×ぷよぷよ」の同時通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2025年9月20日(土)より京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025にて販売しております「ラブライブ！シリーズ×ぷよぷよ」の同時通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025にて販売しております「ラブライブ！シリーズ×ぷよぷよ」商品の同時通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4188

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2025年9月20日(土)9:00～9月29日(月)23:59

【発送予定日】

・2025年11月中旬～12月上旬以降順次発送



【製品情報】

ラブライブ！スーパースター!!

スクエアカンバッジ

価格：660円（税込）

セット：7,260円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

インスタントフォト風カード

価格：550円（税込）

セット：6,050円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルブロック

価格：880円（税込）

セット：9,680円（税込）

種類数：全11種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ワイヤーキーホルダー

価格：各1,100円（税込）

種類数：全11種

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）

種類数：全11種

アクリルジオラマ

価格：各 2,750円（税込）

種類数：全3種

硬質カードケースセット

価格：1,540円（税込）

種類数：全1種

ラバーデスクマット

価格：3,850円（税込）

種類数：全1種

キャンバスポーチ

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

ラブライブ！

アクリルブロック

価格：880円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全9種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルジオラマ

価格：各 2,750円（税込）

種類数：全2種

ラブライブ！サンシャイン!!

アクリルブロック

価格：880円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全9種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルジオラマ

価格：各 2,750円（税込）

種類数：全2種

ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

アクリルブロック

価格：880円（税込）

セット： 11,440円（税込）

種類数：全13種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルジオラマ

価格：各 2,750円（税込）

種類数：全3種

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！

(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!

(C)SEGA



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売