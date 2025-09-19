第10弾開催決定！アニソンDJイベント『Anisong Scramble』

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上イベントスペース「MAG’s PARK」にて、渋谷スクランブル交差点を眼下に楽しむアニソンDJイベント『Anisong Scramble』（アニソン スクランブル）を2025年10月17日（金）に開催いたします。

本イベントでは、DJに加え、イベントをさらに盛り上げるアーティストも参加。

プロデューサーには、J-POP/アニソンDJとして国内や海外でも多数のフェスで活躍している「DJ和」氏を迎え、多種多様なコンテンツが集積する街・渋谷で、世界中で人気のアニメソングをキーコンテンツに国籍問わず楽しめるDJイベントを展開していきます。

同施設では、アニメや漫画、ゲームといったサブカルチャーにフォーカスした店舗が多数出店しているほか、屋上には、渋谷スクランブル交差点を一望できる展望台ラウンジがあり、世界各国から多くのお客様に楽しんでいただいております。本イベントを通じて、より多くの方々に日本独自のカルチャーを発信してまいります。

■『Anisong Scramble』 10月17日開催概要

開催日時：2025年10月17日（金）開演18:00～閉演22:00

※雨天決行、荒天の場合中止

開催場所：MAGNET by SHIBUYA109

屋上イベントスペース「MAG’s PARK」

東京都渋谷区神南1‐23‐10（渋谷駅地下A12出口直結)

参加方法：LivePocket、Klookによる事前申込

LivePocket：https://t.livepocket.jp/e/r1xk5(https://t.livepocket.jp/e/r1xk5)

Klook：https://www.klook.com/en-US/activity/150840-crossing-view-rooftop-lounge-mag8-ticket/(https://www.klook.com/en-US/activity/150840-crossing-view-rooftop-lounge-mag8-ticket/)

※当日券も販売。ただし、混雑状況に応じて入場制限を実施する場合がございます。

入場料：事前申込 税込3,500円 当日入場 税込4,000円（ドリンク代別・キャッシュレスオンリー）

以下特典付き

１.ルーフトップラウンジ入場券

２.MAGNET by SHIBUYA109館内で使用できる500円お買物＆お食事券

■出演DJ（一部）

イベント開催時の様子

DJ：kevin mitsunaga(fhana)

fhanaのメンバー(Sampler / Rap /etc.担当)として2013年にメジャーデビュー。現在までにfhanaとして17作品ものTVアニメ・劇場アニメの主題歌を手掛ける。

近年ではDJとしても積極的に活動中。

インディーズ時代には"Leggysalad"名義でALTEMA Recordsから音源をリリースするなど、ネットレーベルシーンで活動していた。

X：https://x.com/kevin327g

Instagram：https://www.instagram.com/kevin_mitsunaga/

DJ：DJ SAAYA(アニソンインデックス！！)

秋葉原MOGRAにて毎月開催中の「アニソンインデックス！！」のオーガナイザー。2009年にDJとしてのキャリアをスタート。

バトルDJ譲りのスクラッチ・ジャグリングを駆使し、幅広い選曲で盛り上げることに力を注いでいる。アニメソングアーティスト・声優・VTuberのライブ音源やDJ MIX制作、バックDJやDJ講師など、長いキャリアと現場DJの特性を生かした活動も行う。現在は毎週日曜夜にTwitchにてDJ配信を行っている。

X：https://x.com/DJ_SAAYA

Instagram：https://www.instagram.com/dj.saaya/

DJ：藤咲めぐみ

ホリプロインターナショナル所属。2025年1月より音楽原作キャラクタープロジェクト

「電音部」シンオオクボエリア『輝きノスタルジア』Kiri役として活動開始。

Anisong Scrambleを機にDJ業にも活動の幅を広げている。

X：https://x.com/meg_fujisaki?s=11&t=1wsc-iSteSHMisFFJ-oJgA(https://x.com/meg_fujisaki?s=11&t=1wsc-iSteSHMisFFJ-oJgA)

DJ：DJ和

ソニー・ミュージック発のJ-POP DJプロ第1号。その場にいる人を笑顔に変える抜群のスキルと斬新な選曲。2008年「J-ポッパー伝説」のリリース以降、一貫してJ-POPにこだわり続け、今までにリリースしたCDの累計が205万枚を突破した邦楽DJ No.1。

国内はROCK IN JAPAN FESTIVAL、ANIMAX MUSIX等々、海外ではアメリカ、イタリア、インドネシア、シンガポール、タイ、中国、韓国、台湾、ベトナム、サウジアラビア等々での大型フェスイベントに出演。

日本の音楽を世界に伝道するJ-POP DJの第1人者。代表作は、「J-ポッパー伝説」、「A GIRL↑↑」、「J-アニソン神曲祭り」、「ラブとポップ」、「ミリオンデイズ」があり、2018年5月発売の関ジャニ∞のBEST ALBUM 「GR8EST」をはじめ、数多くのアーティストのMIX CD制作も手掛けている。

X：https://x.com/djkazu1025

Instagram：https://www.instagram.com/kazupopper/

■ルーフトップラウンジ『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』

通常入場料金1,800円のラウンジエリア『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』が本イベントの参加特典として無料でご利用いただけます。

また、当該エリアではドリンクの購入も可能です。DJエリアで盛り上がったり、ドリンク片手に渋谷の街並みを見ながらリラックスしたりと2つのエリアでお楽しみください。

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。