「二人目のジャイアン、新メンバー加入＆最新アー写解禁！自らのジャンルを“PARTY FUNK”と宣言し、ツアー『THIS IS PARTY FUNK』をさらなる躍進へ！

株式会社ジャンピングナイン二人目のジャイアン 最新アーティスト写真8人体制でさらに自由で熱い「PARTY FUNK」へ

遊び心あふれるサウンドと圧倒的なライブパフォーマンスでオーディエンスを魅了してきた二人目のジャイアンに、新たな仲間が加わりました。



【ベース：Kai／ギター：Juker／キーボード：TK／トランペット：Tomoro】の4名が加入し、バンドは8人編成の新体制へ。

2025年11月23日、渋谷 duo MUSIC EXCHANGEでのワンマンライブをファイナルとする「THIS IS PARTY FUNK TOUR 2025」を目前に控えたこのタイミングでの発表は、さらなる飛躍への強い決意を示すものとなっています。

最新アーティスト写真を公開

新たに公開されたアーティスト写真は、各メンバーの担当パートをさりげなく表現しながらも、クールでスタイリッシュな一面と、ライブで熱く弾ける一面が共存！



8人揃った姿からは、まさに“PARTY FUNK”の楽しさとパワーが溢れ出しています。

見るだけでワクワクが止まらない、二人目のジャイアンの新ビジュアルをぜひお楽しみください！

次なるステージへ

リアルアキバボーイズとの「リアルアキババンド」として、2024年10月4日の日本武道館公演、そして2025年10月4日の東京体育館公演、さらに自身のプロジェクト「THIS IS PARTY FUNK」など、さらなる活躍を遂げる二人目のジャイアンにご期待ください！

YouTubeプレミア公開にて重大発表

配信日時：2025年9月19日(金) 22:00～

URL： https://youtu.be/t_HwpneKqeI

自らジャンルを“創る”ワンマンライブ＆全国2マンツアー開催へ--

旗印は「THIS IS PARTY FUNK !!」

2025年11月23日 渋谷duoでのワンマンライブ開催とともに、全国6都市をめぐる2マンツアーも始動！

ジャンルレスなバンドとして注目を集めてきた二人目のジャイアンが、ついに自らの音楽に名前を与える。そのジャンル名は「PARTY FUNK（パーティーファンク）」。

爆笑と本気、遊びと品格、踊れるグルーヴと感情の熱さが共存する独自のスタイルは、既存の枠には収まりきらない。

「ふざけてるのに、なぜかカッコいい」「楽しいのに、なぜか胸が熱くなる」

そんな矛盾をそのまま抱きしめ、シーンを塗り替える“ジャンル宣言ライブ”になる予定だ。

そして今回、ワンマンライブに先がけて全国2マンツアーの開催も決定！

各地のライブハウスにて、ジャンルも世代も越えた多彩なゲストを迎えながら、“PARTY FUNK”という新しいムーブメントを日本中に広げていく。

“THIS IS PARTY FUNK” TOUR 2025!!

9/25(木) 東京 渋谷LUSH w/ Untitled

10/12(日) 山形 ミュージック昭和 w/ ハシグチカナデリヤ

10/17(金) 愛知 名古屋JAMMIN’ w/ 鶴

10/26(日) 新潟 上越EARTH w/ ケミカル⇄リアクション

11/7(金) 岡山 MO:GLA Yo-So w/ ナカノとピアノとトロンボーン

11/9(日) 大阪 堺東 Goith w/ FUNKIST

“THIS IS PARTY FUNK!!” ONEMAN LIVE!!

11/23 (日) 渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

特設サイトはこちら(https://kokoronotomoyo.net/2025/07/05/this-is-party-funk-special-site/)

