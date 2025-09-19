【9月19日・26日放送】Def Tech Microさん、J-WAVE『SOY PROTEIN beauty FIND YOUR VOICE』登場！音楽と人生を語る特別な30分

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が提供する、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)『SOY PROTEIN beauty FIND YOUR VOICE(https://www.j-wave.co.jp/original/findyourvoice/)』（毎週金曜24:30~25:00）の9月19日、26日のゲストに、ミュージシャンのMicroさん（Def Tech）をお迎えいたします。

Microさんは、海外への留学経験や、9.11当時にアメリカで体験した出来事、そして「心から楽しい」と語るDef Techでの活動まで――ご自身の人生を形づけてきた大切な出来事を語ってくださいました。

その一つ一つの言葉に、聴く人の心を揺さぶる特別な30分間をお届けします。

Microさん（右）とナビゲーターの尾崎ななみさん（左）9月19日（金）、9月26日（金）24:30～お聞き逃しなく！番組サイトはコチラ(https://www.j-wave.co.jp/original/findyourvoice/)

https://www.j-wave.co.jp/original/findyourvoice/

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。