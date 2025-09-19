「Tokyo Halloween Festival 2025」DJ SODAらワールドクラスDJがZepp Hanedaに登場。賞金100万円のコスチュームコンテストも！

Multiflave株式会社

TOKYO HALLOWEEN FESTIVAL 2025

2025年10月31日 東京 - 東京・羽田イノベーションシティ内のZepp Hanedaにて、インターナショナルなハロウィーンフェスティバル「Tokyo Halloween Festival 2025」が開催されます。国内外から約3,000名を動員予定のこの大規模イベントは、国内外アーティストによるパフォーマンスで盛り上がる、一夜限りのフェスティバルです。

フェスティバルでは、世界的に活躍するアーティストやダンサー、DJが出演するほか、総額100万円の賞金が贈られるコスチュームコンテストも実施されます。ナイトライフ好きの方に限らず、在日外国人、旅行者まで幅広い層をターゲットにした大規模なハロウィーンイベントです。

開催概要

日時: 2025年10月31日（金）18:00～21:30

会場: Zepp Haneda（羽田イノベーションシティ内／東京都大田区）

収容人数: 1F 最大2,410名 | 2F 最大515名

来場予定: 約3,000名

コンセプト: インターナショナルなDJとライブパフォーマンス、賞金100万円のコスチュームコンテストを楽しむ、ハロウィーンイベント

チケット情報

VIPチケット: 12,000円（前売 10,000円）

Sチケット: 8,000円（前売 7,000円）

Aチケット: 6,000円（前売 5,500円）

Bチケット: 4,000円

VIPパッケージ:

優待: DJ SODA ミート＆グリート - 50,000円

参加券: Sac MJJ ミート＆グリート - 20,000円

チケット購入先 イープラス: https://eplus.jp/sf/detail/4405020001-P0030001

公式ページ: https://metropolisjapan.com/halloween-festival-2025/

出演アーティスト

DJ SODA

SacMJJ

NISHIYAMA DADDY DADDY

DJ CELLY & MC GONZA

DJ SODA

韓国出身の世界的トップDJ。InstagramをはじめとするSNSで累計1,700万フォロワーを誇り、世界各国のフェスやブランドイベントに出演。華やかでエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了し続け、アジアを代表する女性DJとして音楽とファッション両面で強い影響力を持つ。

Sac MJJ (Michael Jackson Tribute Artist)

マイケル・ジャクソンの魂を受け継ぐ世界的トリビュートアーティスト。圧巻のダンス、こだわり抜いた衣装、SNSで数百万回再生される映像で「キング・オブ・ポップ」を鮮烈に再現。Z世代から大人世代まで幅広い層を感動させる唯一無二のステージを届ける。

JASMINE

デビュー曲「sad to say」でオリコン1位を獲得し、日本のR&Bシーンを代表する歌姫。「日本のビヨンセ」と称される圧倒的歌唱力で、FUJI ROCKやSUMMER SONICなどの大型フェスにも出演。リアルな歌詞とソウルフルなパフォーマンスで多くのファンを惹きつける。

CAIKI

透明感のある歌声と心に響くリリックでZ世代・ミレニアル世代から支持を集める新進気鋭のシンガーソングライター。代表曲「あゆみ」はTikTokで話題となり、音楽配信チャートにもランクイン。次世代シーンを牽引する注目株。

CYBERJAPAN DANCERS

日本を代表するダンスパフォーマンス集団。華やかなビジュアルと洗練されたダンスで国内外のイベントを盛り上げ、SNS総フォロワーは数百万人規模。今回はKanae、Junon、Haruka、Kyrieが出演し、圧倒的な存在感でステージを彩る。

DJ Celly & MC Gonza

次世代女性DJのDJ CELLYと、トリリンガルMC GONZAによる最強タッグ。巧みな選曲と臨場感あふれるマイクパフォーマンスが融合し、観客との一体感を演出。東京オリンピックや国際イベントでの実績も持ち、体験型エンターテインメントを提供する。

DJ SENNA

「レッグレイズ・パフォーマンス」で唯一無二の存在感を放つ女性DJ。アジア、欧米の大型フェスに出演し、世界的に活躍。圧倒的な選曲センスとステージパフォーマンスで観客を惹き込み、クラブシーンを席巻している。

NISHIYAMA DADDY DADDY (西山ダディダディ)

TikTok／Instagramを中心に“ニシヤマ・ダディダディ”のコール＆ダンスでバイラル化したパフォーマー／アーティスト。2025年にはTuneCore経由で「Daddy’s Style」シリーズ（「-PINK-」ほか）をリリースし、NEOWNのパフォーマンス動画でも話題に。観客参加型のコールで一体感を生むステージが特徴。



（その他サプライズ出演あり）

会場について

Zepp Haneda（2023年開業）は、未来都市・羽田イノベーションシティ内に誕生した最新鋭のライブホールです。羽田空港から直結し、都心からのアクセスも抜群。オープン以来、HYDEやThe Flaming Lipsをはじめとする世界的アーティストがステージに立ち、国内外の音楽ファンを魅了してきました。空港隣接という立地特性から、国際色豊かな観客が集う都市型エンターテインメントの新拠点として注目を集めています。

主催者について

DME WORLDWIDE株式会社 - CEOマーカス・マクレー（VIRG）が率いるエンターテインメント会社。マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、BIGBANG、EXILEなど世界的アーティストとの共演・公演実績を持つ。

ジャパン・パートナーシップ・ホールディングス株式会社（METROPOLIS） - 英語ライフスタイルメディア「METROPOLIS」を運営。月間15万人以上にリーチし、在日外国人や訪日旅行者向けに文化・グルメ・イベント情報を発信。

羽田みらい開発株式会社 - 東京都大田区羽田空港跡地において大規模複合施設「HANEDA INNOVATION CITY（略称：HICity）」の開発・運営を行う会社。