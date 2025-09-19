ニッカホーム、OB顧客アンケートで満足度92.2％を記録 ― 次なるリフォーム需要は「キッチン」が最多に

ニッカホーム株式会社

ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社は、OB顧客141名を対象にアンケート調査を実施しました。

調査の結果、92.2％が「快適に過ごせている」と回答し高い満足度を示す一方、約7割が「今後もリフォームを検討している」と答え、住まいへの関心と潜在需要の高さが浮き彫りとなりました。

＊ニッカホームにてリフォーム実施済のOB顧客

調査概要

調査対象：ニッカホーム関東支社管轄のOB顧客様

調査日：2025年8月26日～9月16日

調査方法：インターネットによる任意回答

回答者数：141名

居住地の内訳は、東京都42.6％、神奈川県29.1％、埼玉県14.2％、千葉県12.8％、その他栃木県・山梨県となっています。

＊回答者141名の内

満足度は92.2％「快適に過ごせている」と回答

「当社で工事させていただいた箇所のその後はいかがですか？」の質問に対し、

・「快適である」と回答*：92.2％（130名）

・「気になる箇所がある」と回答：7.8％（11名）

＊「特に無し」の回答を含む

と、9割を超えるOB顧客様が工事後の住まいを高く評価しました。

7割超が「次のリフォームを検討中」

続いて「お住まいで気にされているところや、リフォームのご予定はございますか？」との問いには、

・「ある」と回答：71.6％（101名）

・「特に無し」と回答：28.4％（40名）

と回答。リフォーム済みであっても「次に改善したい箇所」があることが分かりました。

人気リフォーム部位ランキング

リフォーム需要があると回答した101名*を対象に、複数回答で「リフォーム検討部位」を調査した結果、以下のようなランキングとなりました。

＊141名の内、リフォームの予定を「特に無し」と回答いただいた方は40名、それ以外の回答者101名を対象とする。

１位：台所・キッチンまわり（34名）

２位：壁紙・クロス張り替えなどの内装工事（31名）

３位：浴室・バスルームまわり（26名）

３位：フローリング・カーペット張り替えなどの内装床工事（26名）

５位：窓・サッシまわり（21名）

「省エネリフォーム」にも半数が関心

「省エネリフォーム・エコリフォーム・断熱リフォームにご興味はございますか？」という質問では、52.5％が「はい」と回答。

生活の快適性だけでなく、光熱費削減といった観点からもリフォームの関心が高まっていることがうかがえます。

関心を持つ理由（上位回答）

１位：断熱性能の向上を期待して（31名）

２位：光熱費の高騰で節約を意識して（23名）

３位：国や自治体の助成金を活用したい（8名）

４位：以前のリフォームで効果を実感して（4名）

「断熱性能の向上」への期待が多く寄せられ、昨今の猛暑や寒暖差といった気候変動に関連する報道が関心を後押ししていると考えられます。

また、過去に施工を経験した「OB顧客」からは「効果を実感したので再び」といった声も聞かれ、顧客満足度の高さがうかがえる結果となりました。

8割が「助成金活用リフォーム」に興味

同アンケートでは、「国や自治体の助成金を活用したリフォームにご興味はございますか？」という質問に対し、80.1％が「はい」と回答しました。

助成金制度の浸透度の高さが浮き彫りになった形です。

助成金への関心を持ったきっかけ

１位：テレビ・新聞・CMなどのメディア情報（51名）

２位：ニッカホームからの提案（21名）

３位：自治体や行政の広報（18名）

４位：他社や他店舗での案内（8名）

５位：知人・家族からの勧め（3名）

生活者の多くは、まずメディア報道から制度を知り、その後に企業からの提案や自治体情報で具体的な検討に移る傾向が明らかになりました。

ニッカホームの取り組み

ニッカホーム関東支社では、アフターメンテナンス体制を強化するとともに、2021年4月からはOB顧客様専用の公式LINEアカウントを開設。

リフォーム後も気軽に相談できる環境を整備し、「安心できる長期的な住まいサポート」を実現しています。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598