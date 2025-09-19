滋賀・大津のスイーツカフェ「四季折々」ー開店3周年記念として作曲家・山本和智が1年を通してBGMを担当

株式会社しろばら百藝社

滋賀県大津市のsweets cafe「四季折々」が開店3周年を迎えるにあたり、開店3周年記念として作曲家・山本和智が1年を通してBGMを担当します。2025年11月13日（木）から流れ始める全12曲は、冬・春・夏・秋をテーマに新たに書き下ろされた作品。地元ゆかりの演奏家と共に紡がれる音楽は、店舗のスイーツと響き合い、来店者に特別な体験をもたらします。

四季をテーマにした全12曲を制作

滋賀県大津市のスイーツカフェ「四季折々」は、株式会社しろばら百藝社とコラボレーションし、2025年11月13日（木）の開店3周年記念として作曲家・山本和智が1年を通してBGMを担当します。

新たに書き下ろされた作品は、四季をテーマにした全12曲。



冬（2025年11月13日・3周年スタート～2026年2月）

アルトサクソフォン、打楽器、ピアノのための『スノーピース』

i ）風花 ii ）オリオン iii ）綿帽子



春（2026年３月～5月）

箏、打楽器、ピアノのための『ペタルピース』

i ）花の雨 ii ）夕霞 iii ）紅梅



夏（2026年６月～８月）

フルート、打楽器四重奏のための『ブリーズピース』

i ）草笛 ii ）砂日傘 iii ）蛍火



🌖 秋（2026年９月～11月）

ヴァイオリン、フルート、ギター、打楽器のための『ムーンピース』

i ）長月 ii ）風の色 iii ）星月夜



四季折々に移ろう編成と音色が、店舗のコンセプトと共鳴し、スイーツの美しさを繊細に引き立てながら、来店者に特別な体験を提供します。

演奏には、滋賀ゆかりの実力派アーティストが多数参加します。地域に根差した音楽文化の発信を目指し、店舗を拠点とした新たな文化的価値を創出します。

「四季折々」がより一層魅力的な場所へ

音楽とスイーツという異なる分野の融合は、来店者に“味わう”以上の特別な体験を届けます。店内に流れるオリジナルBGMが空間全体を彩り、訪れるたびに新しい発見や楽しみを感じられる場所へと進化します。さらに、滋賀ゆかりのアーティストを起用することで、地域の文化を広く伝え、地元の芸術活動を支える拠点としての役割も担います。



「四季折々」はこれからも、スイーツを楽しむだけでなく、地域文化と出会える魅力的な場所として、皆さまをお迎えします。

作曲家プロフィール

山本和智（作曲）(C)Jorgen Axelvall山本和智（作曲）

独学で作曲を学ぶ。オーケストラ、室内楽、アンサンブル、合唱、独奏曲、映画音楽など作曲活動は広範にわたり、2006年モリナーリ国際作曲賞第1位（カナダ）、2007年AIC / Mostly Modern 国際作曲コンクール第1位（アイルランド）、2009年度武満徹作曲賞第2位、2010年第5回JFC作曲賞、2011年TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL 奨励賞受賞など、国内外で高く評価されている。2020年にはサントリーサマーフェスティバルにてオーケストラ作品を初演。好評を博した。2009年より「特殊音樂祭」をプロデュース。現代音楽ファンのみならず幅広い聴衆を獲得している。和光大学表現学部非常勤講師。

演奏家プロフィール（五十音順）

麻植美弥子（箏）麻植美弥子（箏）

３歳より祖母大仲勝子の指導で箏を始める。

吉崎克彦氏に師事。ＮＨＫ邦楽オーディション合格。長谷検校記念全国邦楽コンクール優秀賞、平和堂財団芸術奨励賞、京都芸術祭芸術祭賞等受賞多数。多彩な演奏活動をイタリア・フランスなど国際的に展開。ムジカA国際音楽協会常任理事。 福井大学教育学部非常勤講師。

奥野隆（ギター）奥野隆（ギター）

エリザベト音楽大学卒業。国内外のギターフェスティバルに参加し研鑽を積む。コンクール入賞歴多数。同志社女子大学などで後進の指導にも力を注ぐ。

小林千夏（ピアノ）小林千夏（ピアノ）

京都市立芸術大学音楽学部卒業。平成21年度平和堂財団芸術奨励賞(音楽部門)。令和６年度大津市文化奨励賞受賞。現在、ソロや伴奏、室内楽等で幅広く演奏活動を行っている。ムジカA国際音楽協会会員。

高木真稚恵（打楽器）高木真稚恵（打楽器）

滋賀県立石山高等学校音楽科、京都市立芸術大学卒業。同大学院修了。第６回ＫＯＢＥ国際音楽コンクールにて優秀賞並びにタカハシパール賞受賞。平成１６年度平和堂財団芸術奨励賞受賞。奈良県立高円芸術高等学校非常勤講師。スタジオピッコロ講師。ゼンオン器楽講師。明星中学校明星高等学校非常勤講師。

谷口らん菜（アルト・サックス）谷口らん菜（アルト・サックス）

京都市立芸術大学音楽学部卒業、チューリッヒ芸術大学修士課程修了。第23回滋賀県新人演奏会最優秀賞、第38回京都芸術祭音楽部門京都芸術祭毎日新聞賞など多数受賞。陣内亜紀子、國末貞仁、須川展也、本堂誠、ラース・ムレクシュの各氏に師事。

中路友恵（打楽器）中路友恵（打楽器）

滋賀県立石山高等学校音楽科、同志社女子大学学芸学部音楽学部打楽器専攻卒業。平和堂財団芸術奨励賞、滋賀県文化奨励賞受賞。滋賀県立石山高等学校音楽科、相愛大学音楽学部、各非常勤講師。

西岡まり子（打楽器）西岡まり子（打楽器）

文化庁新進芸術家研修員としてフライブルク音楽大学、バーゼル音楽大学院修了。ミュンヘンARD国際音楽コンクール打楽器部門ファイナリスト及び特別賞。バイエルン放送響、読売交響楽団と協奏曲を共演。ダルムシュタット国際現代音楽講習会、日本管打楽器コンクール、平和堂財団芸術奨励賞ほか受賞多数。

西岡美恵子（打楽器）西岡美恵子（打楽器）

滋賀県立石山高等学校音楽科、同志社女子大学学芸学部音楽学科卒業。武蔵野音楽大学特修科修了。アンサンブルKitomm、Duo Cosmoメンバー。北川皎、中谷満、山口恭範の各氏に師事。

西川茉利奈（ヴァイオリン）西川茉利奈（ヴァイオリン）

東京藝術大学音楽学部附属高校を経て同大学卒業。同大学修士課程を修了。文化庁新進芸術家海外研修員として渡独。ロームミュージックファンデーションより助成を受け、ベルリン芸術大学ディプロマ課程を首席卒業。元日本センチュリー交響楽団アシスタント・コンサートマスター。同志社女子大学講師。

若林かをり（フルート）若林かをり（フルート）

石山高校音楽科を経て東京藝術大学音楽学部卒業。ストラスブール音楽院、スヴィッツェラ・イタリアーナ音楽院修了。滋賀県文化奨励賞、平和堂財団芸術奨励賞、文化庁芸術祭賞音楽部門新人賞ほか受賞多数。アンサンブル九条山 フルート奏者。Sounds Up! メンバーとして、0歳からのコンサート「サーカス小屋の音楽会」を開催。

店舗情報

sweets cafe 四季折々

住所：滋賀県大津市青山5-13-17

営業時間：10:00～18:00

定休日：水曜日

アクセス：JR南草津駅から車で15分／新名神高速 草津田上インターから車で5分

Instagram: @shikioriori720(https://www.instagram.com/shikioriori720)

企画・お問い合わせ

株式会社しろばら百藝社

担当：鐘ケ江

電話：03-6265-1926

メール：info@shirobara-artisan.com

Web：https://shirobara-artisan.com