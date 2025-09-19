YouTubeチャンネル『META TAXI』ライブイベント第2弾が10月18日（土）渋谷・WOMBにて開催！

株式会社講談社META TAXI POOL Vol.2のキービジュアルは『擬態するメタ』のしまぐちニケ氏による描き下ろし

夜のタクシーに乗り合わせた二人がアバター姿でトークを繰り広げるYouTubeチャンネル『META TAXI / メタタクシー』による音楽イベント第2弾が、10月18日（土）渋谷・WOMBにて開催決定。

デジタルネイティブ世代から熱い支持を受ける同チャンネルが仕掛ける音楽ライブイベント『META TAXI POOL』。3月開催のVol.1での好評を受けて、早くも第2回を開催します。

テーマは、異種カルチャーが交錯する“溜まり場＝POOL”。Vol.1より大幅にパワーアップした内容で、注目を集めるアーティストから人気YouTubeチャンネルとコラボしたトークセッションまで合計10組以上の幅広いメンバーが一堂に会します。

第1弾ライナップではDONGROSSO、lilbesh ramko、バーバパパ、in the blue shirt、雨良 Amalaの出演が発表された

2F「メインステージ（DJ＆ライブ）」には、7組のアーティストが出演。META TAXIの出演回は30万再生超えを誇り、『ウ"ィ"エ"』で知られる映像クリエイター『バーバパパ』氏がDJセットでパフォーマンスを披露します。

m-floとしても精力的に活躍を続け、ブレイク中の『☆Taku Takahashi(m-flo)』や、大沢伸一のソロユニット「MONDO GROSSO」と「どんぐりず」による3人組ユニット『DONGROSSO』をはじめ、デジタルネイティブ層から支持を集める『lilbesh ramko』『in the blue shirt』『雨良 Amala』『水槽』まで盛りだくさんのラインナップとなっています。

1F「トークジャムフロア」では過去のYouTube出演ゲストや様々な業界のクリエイターによるトークを浴びる空間に。高学歴YouTuberグループ「雷獣」から『ベテランち』と『喋ってなんぼ駒井』の2人と、“東大理学修士新卒引篭エリート社会人”の肩書を持つ『たむらかえ』のトークや、「驚天動地倶楽部」の主要メンバーでありTRPG文化の発展の中心人物でもある『ディズム』の出演も決定。1Fはさらなる出演者も予定しています。

4F「メタタクシーラウンジ」ではMETA TAXIを振り返る企画やクリエイターの作品に触れ合えるチルスペースを展開します。

イベント制作を『NIGHT HIKE』などで知られるTRIBALCON.が担当し、音楽だけでなくトークやカルチャーの交差点として広がる『META TAXI POOL』。

チケットはZAIKOにて好評販売中。VIPチケットは既に完売し、一般チケットも数に限りがありますので、ご興味がある方はお早めに購入をお願い致します。追加ラインナップやコンテンツ情報は、META TAXIの公式Xなどで随時公開予定です。

【チケット料金】

前売チケット（一般）：6,500円（税込）※1ドリンク引換券付き

前売チケット（VIP）：10,000円（税込）※1ドリンク引換券付き（完売）

※ VIPチケットは、3FのVIP専用エリアのバルコニー席がご利用いただけるリストバンド付きとなっています。

チケット購入URL：https://tribalcon.zaiko.io/e/meta-taxi-pool-vol2

イベントに関するお問合せ：https://tribalcon.co.jp/contact-event

【ラインナップ】

■2F MAIN FLOOR

◆☆Taku Takahashi (m-flo)

m-floのメンバーでDJ／プロデューサー。クラブカルチャーとポップスを架橋し、国内外で精力的に活動を続けるシーンのキーパーソン。

◆DONGROSSO

大沢伸一のソロユニット「MONDO GROSSO」と「どんぐりず」による世代を超えた3人組ユニット。シニカルでユーモラスなダンスサウンドで、国内外のクラブシーンを魅了。

◆lilbesh ramko

2002年生まれのシンガーソングライター。ヒップホップシーンからネットカルチャーまで幅広く横断する音楽性と唯一無二の存在感で、デジタルネイティブ層から熱烈な支持を集める。

◆バーバパパ

3DCGやアニメーションをYouTubeに投稿するクリエイター。代表作『ウ"ィ"エ"』は現在再生回数4870万を超える。独特なEDMサウンドと映像表現に中毒者が続出。

◆in the blue shirt

関西を拠点に活動する有村崚によるソロプロジェクト。繊細なメロディラインと巧みなサンプリングでDTMシーンを牽引するトラックメイカー。

◆雨良 Amala

エモーショナルさと儚さを合わせ持つ楽曲が特徴的なアーティスト。2025年発表の『ダイダイダイダイダイキライ』はリリース5ヵ月で3200万回再生超えのスマッシュヒット。

◆水槽(LIVE SET)

透明感ある歌声と浮遊感あるサウンドで注目を集める新鋭アーティスト。ライブセットでは独自の世界観を拡張し、オーディエンスを惹き込む。

■1F TALK JAM FLOOR

◆ベテランち(雷獣)

東京大学理科三類に入学。医学部に在籍しつつ、YouTubeチャンネル「雷獣」のメンバーとして活動。歌人「青松輝」としても活躍する、多彩な知性と感性を兼ね備えた表現者。

◆喋ってなんぼ駒井(雷獣)

元吉本興業社員。マネージャーとして令和ロマン、エバース、めぞん等の人気芸人を担当。今年7月にYouTubeチャンネル「雷獣」に新メンバーとして加入。

◆たむらかえ

東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。大学院進学後に始めたYouTubeチャンネル「たむらかえ2」で一躍話題に。現在の肩書は、「東大理学修士新卒引篭エリート社会人」。

◆ディズム

演出家・脚本家、シナリオライター、YouTuber。『カタシロ』をはじめ多数の話題作を手掛け、舞台・映画・没入体験へと領域を拡張する注目のクリエイター。

and more…

■4F META TAXI LOUNGE

coming soon…

【開催概要】

名称：META TAXI -POOL vol.2-

開催日時：2025年10月18日（土） OPEN 14:00 / START 15:00 / CLOSE 21:00

会場： WOMB（https://www.womb.co.jp/）

主催： META TAXI Project

企画制作・運営：TRIBALCON. / META TAXI Project

【META TAXIについて】

毎週金曜日21時更新のYouTubeチャンネルを中心としたバーチャルタクシープロジェクト。アーティスト、芸人、クリエイターなど様々なジャンルのゲストが毎回アバター姿となって登場。夜の東京を走るタクシーに乗り合わせた二人が、ここだけのトークを繰り広げる。

オフィシャルサイト：https://metataxi.jp/

YouTube : https://www.youtube.com/@METATAXI.official

X : https://x.com/METATAXI_jp

Instagram : https://www.instagram.com/metataxi.official/

【注意事項】《DOOR POLICY》

●開場時間の30分前より入場待機列に並ぶことが可能です。

●それより前の時間にお店の前に並ぶことはできません。また会場付近に溜まったり、待機するなどの行為も近隣のご迷惑となるためお断りいたします。

●未成年の方もご入場いただけます。

●中学生以下の方は保護者同伴の上、ご入場いただけます。

●入場の際、すべての方にIDチェックをさせて頂きます。生年月日記載の身分証明書 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、在学中の学生証など）を必ずお持ちください。

●身分証をお持ちでない方は入場をお断りする場合がございます。また、入場をお断りした際の前売チケットのご返金は致しかねますので、身分証を必ずお持ちください。

●20歳未満の方の飲酒・喫煙は法律で禁止されております。

●所定の喫煙エリア以外での喫煙は電子、紙巻きタバコに拘らずお断りいたします。

●20歳未満の方へのアルコールの販売はいたしません。

●20歳以上の方が、酒・タバコを未成年の方へ斡旋した場合、所轄の警察に連絡のうえ、その当事者は退場していただきます。

●会場内へ録音・録画に使用する機材、アルコール類、危険物などを持ち込むことはできません。

●各種チケットは1枚につき1名様1回限り有効です。

●一度入場されますと、再入場はできません。

●チケットの紛失など、いかなる場合でも再発行、払い戻しはいたしません。

●開催中止以外でのイベント内容および、出演者の変更等によるチケット返金対応はございませんのであらかじめご了承ください。

●会場にお客様用駐車場はございません。電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

●客席を含む会場内外の映像・写真が公開されることがあります。あらかじめご了承ください。