「MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -」MAJ公式YouTubeチャンネルにて公開！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）内の開催ウィークにて、5月20日（火）に開催された2025年のMAJを象徴するYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)へのリスペクトを贈る「MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -」の模様を、9月19日（金）・9月26日（金）・10月3日（金）・10月10日（金）の4週にわたって、MAJ公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。

【公開スケジュール】

■2025年9月19日（金）21:00～

YMO DJ - TOWA TEI

https://www.youtube.com/watch?v=kKML2bMz8iw

Technopolis - Modern Vintage Future Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=yBY7AVKoB5E

Cosmic Surfin' - 東京スカパラダイスオーケストラ HORN SECTION

https://www.youtube.com/watch?v=Oj7Rwh5jKZs

君に、胸キュン。 - 岡村靖幸

https://www.youtube.com/watch?v=9efEB6GTgIk

音楽 - 坂本美雨

https://www.youtube.com/watch?v=VzQB1hkztFo

Behind The Mask - 松武秀樹 / 原口沙輔

https://www.youtube.com/watch?v=xDooDWRNiEw

■2025年9月26日（金）21:00～

The Madmen - 岡村靖幸

以心電信 - 山口一郎（サカナクション）

Simoon - 東京スカパラダイスオーケストラ HORN SECTION

中国女 - Modern Vintage Future Orchestra

CUE - 小山田圭吾

Rydeen - 原口沙輔

■2025年10月3日（金）21:00～

Tighten Up - Ginger Root

過激な淑女 - 山口一郎（サカナクション）

千のナイフ - 小山田圭吾

Perspective - 坂本美雨

Mad Pierrot - Modern Vintage Future Orchestra

東風 - 松武秀樹 / 坂本美雨

■2025年10月10日（金）21:00～

「MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -」全編

※一部楽曲除く

【開催概要】

タイトル：「MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO -SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-」

日時：2025年5月20日（火） 17:30開場／18:30開演

場所：国立京都国際会館 Main Hall

〒606-0001 京都府京都市左京区岩倉大鷺町４２２

GUEST：岡村靖幸／小山田圭吾／坂本美雨／Ginger Root

／東京スカパラダイスオーケストラ HORN SECTION

(Trumpet: NARGO、Trombone: 北原雅彦、Tenor Sax: GAMO、Baritone Sax: 谷中敦)／TOWA TEI（DJ）／原口沙輔／松武秀樹 ／山口一郎（サカナクション）

BAND(MVF Orchestra)：高野寛(G,Cho)／網守将平(Key)／大井一彌(Ds)／ゴンドウトモヒコ(Seq/Horns)／鈴木正人(B）／高田漣(G,Cho)

主催：CEIPA（一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会）

共催：MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO連携イベント実行委員会

（構成：CEIPA、京都府、京都市）

協力：経済産業省（調整中）/ 文化庁

企画制作：ACPC（コンサートプロモーターズ協会）関西支部会

招聘協力：LIVE NATION JAPAN [Ginger Root招聘]

＜YELLOW MAGIC ORCHESTRAについて＞

1978年、細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏の3人で結成。

同年アルバム『YELLOW MAGIC ORCHESTRA』でアルファレコード（当時の名称）よりデビュー。翌1979年には音源をリミックスして海外発売を果たし、ロサンゼルスのグリーク・シアターにて初の海外公演。さらに英国、フランス、米国を巡る “TRANS ATLANTIC TOUR”を敢行。このツアーの成功を受けて、日本でも社会現象的なテクノポップ・ブームを巻き起こす。1980年にはさらにスケールアップした海外ツアー（７カ国15公演）を行う。1983年「散開」。1993年「再生」して東京ドームでライブを行った後、活動休止。その後も折に触れて再集結していたが、2023年に高橋幸宏と坂本龍一が長逝。しかし彼らの音楽は今も世界に広がり、フォロワーが増え続けている。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年の第一回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業されるTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式を開催することとなりました。様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースの開催も予定しています。各部門や投票方法の詳細は、順次発表してまいります。来年も「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」、MAJにご期待ください。

