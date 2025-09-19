クラウドファンディング『全社青森遠征費支援～JFL昇格への挑戦～』開始のお知らせ

三河ベイフットボールクラブ株式会社

本日21時よりFC刈谷クラウドファンディング『全社青森遠征費支援～JFL昇格への挑戦～』が開始いたしましたのでお知らせいたします。

プロジェクトへのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

今回のクラウドファンディングの目的

全国社会人サッカー選手権大会（以下、全社）は、私たちFC刈谷にとって、悲願のJFL昇格を掴むための重要な一歩です。

全社でベスト4以上（3位以内が確実）の結果を残すと、JFL昇格を懸けた「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025」への出場権を獲得できます。

今年の全社の開催地は青森県です。

選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、万全の体制で臨むためには、移動費、宿泊費、食費など、多額の遠征費用が必要となります。

今回の全社でかかる遠征移動費用は

飛行機費用：330,000円

新幹線費用：812,750円

現地でのレンタカー費用：163,900円

合計130万円以上の移動費がかかることになります。（旅行会社様ご協力のもと、上記遠征移動費用となります。）宿泊費や食事費用等を含めると合計300万円以上かかる遠征となります。

皆様からご支援いただいた資金は、試合前々日に青森入りし、選手たちが最高のコンディションで試合に臨めるよう、遠征移動費として大切に使わせていただきます。

クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/886005/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

皆様のご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。