一般財団法人日本ユースホステル協会（東京都渋谷区 理事長 寺島眞）は、フリーペーパー『Hostelling Magazine vol.42 2025 Autumn』を9月20日に発行しました。

表紙・巻頭特集には俳優の田中麗奈さんが登場。「20代の頃はフラっとひとり旅に出かけていた」と語る田中さんに、アメリカ・セドナやスペイン・バルセロナなどを訪れた旅の記憶や、娘さんとの親子旅のエピソード、そして現在公開中の映画『雪風 YUKIKAZE』に込めた想いを伺いました。

また、国内ユースホステル特集では、群馬県の北軽井沢ブルーベリーユースゲストハウスへ。海外情報では、地球の歩き方編集部イチオシの、美しきイスラムの国「モロッコ」の旅へご案内します。

【Hostelling Magazine vol.42】 https://jyh.jp/hm/no.php?vol=42



vol.42 表紙



掲載コンテンツ

【巻頭インタビュー】

迷うのも「旅」だから

田中麗奈(俳優)

【Youth Hostel Pick up】

子育てママ・パパたちが集い、語らう

新時代のユースゲストハウス

北軽井沢ブルーベリーユースゲストハウス

【Hostelling Magazine X 地球の歩き方】

美しきイスラムの国

モロッコ

【連載】

◇鉄道写真家 櫻井 寛「列車で行こう！」

◇松鳥むうの晴れときどき旅びより

○YH-GUIDE ユースホステルガイド

福島県 / 栃木県 / 群馬県 / 千葉県 / 東京都

神奈川県 / 山梨県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 長野県

Hostelling Magazineは全国のユースホステル他、一部の大学や道の駅などに設置・配布しています。

※設置場所によって配布開始時期が前後する場合があります。あらかじめご了承ください。

また、日本ユースホステル協会のウェブサイトにてPDF版を無料でダウンロードしていただけるほか、ご自宅への個別発送も承っています。ご自宅への個別配送をご希望の方は、「お名前」「ご住所」「ご希望のナンバー」に180円分の切手を添えて、日本ユースホステル協会までお送りください。

□宛先

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1

国立オリンピック記念青少年総合センター内

日本ユースホステル協会

Hostelling Magazine 個別配送係宛

※お一人様につき一部ずつの配送となります。

誌面イメージ



巻頭インタビュー





Youth Hostel Pick up





Hostelling Magazine X 地球の歩き方



読者プレゼント

○ 田中麗奈さん直筆サイン入り色紙 1名様

○ 映画『雪風 YUKIKAZE』オリジナル手拭い 3名様

○ 北軽井沢ブルーベリーユースゲストハウス ファミリーご宿泊券(1泊2日) 1名様

応募方法：日本ユースホステル協会ウェブサイトの専用フォームからお申込みください。

応募締切：2025年12月31日

媒体情報

媒体名：Hostelling Magazine (ホステリング・マガジン)

発行日：2025年9月20日

頁 数：フルカラー24ページ

発行部数：80,000部

発 行：一般財団法人日本ユースホステル協会 ( https://jyh.jp )

企画・編集：flotlo LLC ( https://flotlo.com )

バックナンバー：https://jyh.jp/hm/

Hostelling Magazineは宝くじの社会貢献広報事業として助成を受け作成されたものです。