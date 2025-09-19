JONATHAN ANDERSON & WEDGWOOD、未発表のLUCIE RIEデザインを取り入れた特別コレクションを発表

フィスカース ジャパン株式会社

Wedgwood（ウェッジウッド）、JW Anderson（JW アンダーソン）、そして Lucie Rie（ルーシー・リー）のエステート団体は、歴史を新しいデザインの視点でよみがえらせ、クラフツマンシップの普遍的な力を称える初のコラボレーションを発表します。

この限定コレクションは、著名な陶芸家 Lucie Rie（ルーシー・リー）がデザインし、当時製品されなかった未発表のカップ＆ソーサーのシリーズと、ジョナサン・アンダーソンの個人コレクションにある5世紀のギリシャのマグカップに着想を得たマグのシリーズから構成され、いずれもウェッジウッドの熟練職人が丹念に手作業で仕上げました。

LUCIE RIE & WEDGWOOD

1964年、スグラフィート（線刻装飾）や意図的に「不完全さ」を取り入れた機能主義的デザインの優美さで知られるルーシー・リーが、ウェッジウッドのためにティーカップ＆ソーサーをデザインしました。それは、最終的に製品化されることはありませんでした。今回、ジョナサン・アンダーソン、ウェッジウッド、そしてルーシー・リーのエステート団体が協力し、これらの作品を初めて世に送り出します。

「このコレクションは、考え方の一致と、クラフツマンシップへの共通の敬意を祝福するものです。私たちブランドの未来的な感性を示すものでもあります。」

―― ウェッジウッド クリエイティブ・ディレクター Emma Glynn

MAKING HISTORY

ペールブルージャスパーにホワイトのインレイをあしらったこのコレクションには、ティーカップ＆ソーサー、コーヒーカップ＆ソーサーがラインナップ。ウェッジウッドのオリジナル素地ジャスパーを用い、ひとつひとつ手作業で成形し、高温で焼成することで、マットで手触りのよい仕上がりを実現しました。

さらに JW Anderson x Wedgwoodからは、ペールブルー／サクソンブルー、チョコレートブラウン／ブラック、カナリーイエロー／ミモザイエローの3つの大胆なペアリングのマグが登場します。

「これは、ルーシーがかねてから望んでいたコラボレーションを讃える機会です。素晴らしいのは、ウェッジウッドがついに彼女の思い描いた形でこれらのデザインを実現したことです。」

―― ジョナサン・アンダーソン

「ルーシー・リーは20世紀を代表する偉大な陶芸家のひとりです。私は長年にわたり彼女の作品を収集してきましたが、今回の作品がついに形になり、しかもチャリティの文脈でお披露目できることを、彼女もきっと喜んでくれるでしょう。」

このコラボレーションの収益は、新たに設立された Lucie Rie and Hans Coper Foundationを支援します。同財団は、アーカイブ資料の長期的なアクセス、デジタル化、保存を目的とし、学術やクリエイティブ分野への助成金制度も創設予定です。

WHERE CRAFT MEETS CREATIVITY

ウェッジウッドは卓越したクラフトマンシップで高い評価を得ています。熟練した職人たちは、時代を超えた技術を駆使し、緻密かつ丁寧な手仕事で作品を仕上げます。

今回の作品で欠かせないのは「ターニング」と呼ばれる、手作業と機械の完璧な融合を示す装飾技法です。たとえば、マグの成形部品はエンジンターンという機械に取り付けられ、職人の手によって形を整え、さらにリブ状の装飾も手作業で施されます。

ルーシー・リーの作品も、同様の工程で制作されます。粘土を型に入れて乾燥させ、チーズハードと呼ばれる半渇きの状態にした後、エンジンターンで丁寧に削り、滑らかに仕上げます。

GLOBAL AVAILABILITY

このコラボレーションは、9月19日より中国、日本、米国の一部店舗、英国では Harrods および Selfridges、Wedgwood.com、ロンドンの JW Anderson Soho、ミラノ、東京渋谷パルコの JW Anderson Shibuya Parco、および jwanderson.com(https://jwanderson.com/) で発売されます。

WE ARE WEDGWOOD

ウェッジウッドは、時を超えたアート性と卓越したクラフツマンシップで愛されてきたデザイナーズホームウェア ブランドです。伝統に着想を得つつも、モダンな美学を融合し、スタイリッシュなホームウェアやインテリアアイテム、ギフトを厳選してお届けしています。すべての製品は、最高級の素材を用いて丁寧に仕上げられ、サステナビリティと、日常生活におけるクラフツマンシップとの永続的なつながりを大切にしています。

1759年、先見の明を持つ陶工・起業家 ジョサイア・ウェッジウッドによって創業されたWedgwood（ウェッジウッド）は、ジャスパー、クイーンズウェア、ブラックバサルトなど象徴的な陶磁器を通じて革新的なデザインを生み出してきました。現在もその誇るべき伝統を守りながら、現代の暮らしに寄り添う美しい作品を創造し続けています。

www.wedgwood.com(https://www.wedgwood.com/en-gb), www.wedgwood.jp(https://www.wedgwood.jp/)

Instagram: @wedgwoodjapan(https://www.instagram.com/wedgwoodjapan/)

ABOUT THE LUCIE RIE AND HANS COPER FOUNDATION

Lucie Rie and Hans Coper Foundation は、アーティストの作品に関する研究と理解を支援するために設立されました。一般公開のデジタルアーカイブを構築し、研究奨励や展覧会、出版を推進する助成制度を提供します。

詳細は以下をご覧ください（英語のサイトになります）：

www.rie-coper.org(https://www.rie-coper.org/)

E-mail: contact@rie-coper.org

Instagram: @riecoperfoundation(https://www.instagram.com/riecoperfoundation/)

日本で発売されるJW Anderson x Wedgwoodコレクションはこちら（限定数）(https://www.wedgwood.jp/contents/wedgwood-x-jw-anderson)

（ウェッジウッド公式オンラインストアおよび一部限定店舗での取り扱い）