【BUZZチケ取扱】話題沸騰！「令和の虎 大運動会2025」にBUZZチケがスポンサード参画 - 桑田龍征社長ら約30名の虎メンバーが集結する大規模運動会を開催

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZチケは、9月30日（火）にアミノバイタルフィールド（東京都調布市）で開催される「令和の虎 大運動会2025」にオフィシャルスポンサーとして参画し、同イベントのチケット販売を担当することを発表いたします。

■ ビジネス界のスーパースター約30名が一堂に会する前代未聞の運動会

令和の虎 大運動会2025のメインビジュアル

本イベントは、YouTube「桑田龍征チャンネル」で絶大な人気を誇る桑田龍征社長を筆頭に、林尚弘社長、ドラゴン細井先生、トモハッピー社長など、ビジネス界で活躍する約30名の経営者・投資家が参加する大規模運動会です。

参加予定メンバー（一部） 桑田龍征社長、林尚弘社長、ドラゴン細井先生、トモハッピー社長、井口智明社長、平出心社長、高澤有紀社長、孫駿一郎先生、宮本セナ社長、寺田高士社長、竹内亢一社長、荒木杏奈社長、南忠則社長、茂木哲也社長、田中雄士社長、遠藤悠記社長、三浦哲郎会長、東将大社長、桐原隆社長、大石純平社長、竹之内教博社長、小林真之社長、松下直人社長、神田みつき社長、林巨樹社長、高木宏昌社長、渡部いずみ社長、関口ケント社長、島田隆史社長、稲葉信社長 （※順不同）

司会進行：雫石将克アナウンサー

■ アミノバイタルフィールドで繰り広げられる経営者たちの本気バトル

開催概要

- 日時：2025年9月30日（火）10:00受付開始- 会場：アミノバイタルフィールド（東京都調布市）- 内容：ビジネス界のトップランナーによる運動会- 主催：桑田龍征チャンネルチケット購入はこちら ・ :https://buzz-ticket.com/e/fkwiajp5nt

普段は経営の最前線で戦う経営者たちが、今度はスポーツフィールドで熱戦を繰り広げます。投資判断や経営戦略で培った勝負勘が、果たしてスポーツでも発揮されるのか、注目が集まります。

■ BUZZチケがビジネス×エンターテイメントの新たな可能性をサポート

今回BUZZチケがスポンサードに参画した背景には、ビジネス界とエンターテイメント業界の新しい融合による価値創造への期待があります。

BUZZチケならではのサポート体制

- デジタルチケットシステム：QRコード化されたスムーズな入場管理- 多様な決済方法：クレジットカード、PayPay、コンビニ決済に対応- 柔軟なキャンセルポリシー：イベント3日前までキャンセル可能- 撮影対応：桑田龍征チャンネルでの収録に配慮した運営体制

■ YouTube時代の新しいイベントエンターテイメントを提案

本イベントは桑田龍征チャンネルでの撮影・配信が予定されており、リアルイベントとデジタルコンテンツが融合した新時代のエンターテイメント体験を提供します。

注目ポイント

- リアル×デジタル体験：会場参加とYouTube配信の同時展開- 経営者たちのキャラクター性：普段見ることのできない経営者たちの素顔- コミュニティ形成：ビジネスファンとスポーツファンの新しい交流

■ 新たな業界領域への展開でサービス認知を拡大

BUZZチケでは、今回の「令和の虎 大運動会2025」でのスポンサード参画を皮切りに、ビジネス・投資分野のイベントにおけるチケット販売・運営サポートを積極的に展開してまいります。

BUZZチケの今後の取り組み

- ビジネス系YouTuber・インフルエンサーのイベントサポート- 投資・起業関連セミナー・講演会のチケット販売- 経営者向けネットワーキングイベントの運営支援

従来の音楽・アイドル・ファッション業界に加え、経営・投資分野への展開を通じて、BUZZチケのデジタルチケットサービスの認知拡大と利用促進をあらゆる業界で図り、幅広い業界のイベント運営者様にご活用いただけるプラットフォームを目指します。

■ イベント詳細情報

チケット購入はこちら :https://buzz-ticket.com/e/fkwiajp5nt桑田龍征チャンネルはこちら :https://www.youtube.com/channel/UCtEm8GdvsJ3iDFqobrfXk2Q令和の虎 大運動会2025

開催日時：2025年9月30日（火）10:00受付開始

会場：アミノバイタルフィールド（東京都調布市）

チケット販売：BUZZチケ（https://buzz-ticket.com/e/fkwiajp5nt）

注意事項：当日は桑田龍征チャンネルで撮影が行われるため、映り込む可能性があります。

予めご了承ください。

