DEZIYUA、期間限定で姿勢サポーターを特別価格にて提供開始！美しい姿勢を手軽にサポート

DEZIYUAは、現代人の姿勢改善をサポートする「DEZIYUA姿勢サポーター」を、2025年9月19日から23日までの期間限定で特別価格にて販売いたします。専門家の監修と1年以上の研究開発を経て誕生したこのサポーターは、無理なく自然に姿勢を補正し、日常生活の中で美しい背筋を習慣化できます。

込めた姿勢サポーター、現代人の健康を守る

DEZIYUA姿勢サポーターは、パソコンやスマートフォンの長時間使用により生じる猫背リスクを軽減するために開発されました。調査によると、18歳以上の成人の23%以上が1日5時間以上パソコンやスマホに没頭していることが判明しています。運動不足や筋力低下により、姿勢や代謝が悪化しやすい現代社会において、正しい姿勢の習慣化は健康維持の鍵となります。

最高補正力の秘密

一般的な姿勢サポーターの中には、サポート力が弱いものや、折れやすいプラスチックボーンのみで支えられているものがあります。DEZIYUAは、日本の理学療法士・島崎裕樹氏の監修を受け、人体工学に基づく「金属ボーン」仕様の背筋サポーターを開発しました。装着すると背中全体が心地よく引き締められ、長時間の着用でも安定した補正力を発揮します。金属ボーンは軽量で目立たず、快適さと補正力を両立しています。

これ一枚で姿勢が変わる

DEZIYUA姿勢サポーターは巻き肩や丸まった肩などの姿勢の問題を補正し、背中の筋肉をしっかりサポートします。仕事や家事、運動中でも無意識に正しい姿勢を習慣化可能。毎日わずか2時間の装着を21日間続けるだけで、身体の変化を実感できます。初めて着用する際は違和感を感じる場合がありますが、徐々に慣れることで快適に使用できます。

究極の生地とサポート力

高弾性綿素材を使用した肩ベルトとウエストベルトは、あらゆる体型にフィット。肩ベルトには着脱式クッションを搭載し、脇下の快適性を向上させました。背面は通気性の高いエアメッシュ素材を採用し、夏場でも蒸れずに快適です。重量はわずか200gで、服の下でも目立たず外出時も安心です。

幅広い体型に対応

S～XLサイズを用意し、個々の体型に合わせて肩ベルト・ウエストベルト・高さを調整可能。学生、若年層、筋力低下が気になる高齢者など、幅広い方へのプレゼントにも最適です。快適な装着感と補正力で、美しい姿勢をサポートします。

販売期間・価格

- 期間：2025年9月19日～23日- 通常価格：4,050円- キャンペーン価格：2,431円

詳細・購入は公式サイトまたは以下リンクよりご確認ください。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXPD2GZC?th=1

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXPD2GZC?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com