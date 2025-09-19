ギュッと締めて、スーッと解放。仕事や家事で日々頑張る脚に、空気圧でご褒美ケア！

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「Dr.PROふくらはぎエアーストレッチ」2,728円（税込）を9月19日(金)より発売開始しました。

・エアーの出し入れで圧追と解放を繰り返す、やみつきリズム圧ケア

ポンプで空気を注入するだけで、ふくらはぎをギュッと引き締め、ボタンひとつでスッと解放。

“締める”と“ゆるめる”を繰り返し、エアーの強弱で重だるい脚もスッキリ！気分までリフレッシュ♪

さらに、4つの空気層を備えた構造で１.４.の層がサイドから、２.３.の層が後ろから包み込むようにフィットし、ふくらはぎ全体を心地よく引き締めます。

・使い方簡単！

ふくらはぎにサッと巻いて、ポンプで空気を注入し、ボタンを押すだけで簡単に空気が抜けます。

面ファスナー仕様で、サイズ調節もラクラク。

・リラックスタイムでも外出先でも大活躍！

軽量でコンパクトに収納できるのでおうちでのケアはもちろん、旅行・出張・オフィスなど、外出先でのケアにもおすすめです♪

・男女兼用＆左右兼用♪

「Dr.PROふくらはぎエアーストレッチ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：塩化ビニル樹脂

面ファスナー：ナイロン

エアーポンプ：合成ゴム

適応サイズ：ふくらはぎまわり(約)34~41(cm)

価 格：2,728円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など