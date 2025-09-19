「カルティエ 銀座4丁目ブティック」が2025年9月19日（金）グランドオープン。オープニングイベントには多くのセレブリティが祝福に集い、「パンテール」をテーマにした初のアニメも公開。

リシュモン ジャパン合同会社

カルティエ ジャパンは、本日「カルティエ 銀座4丁目ブティック」をグランドオープンいたしました。

カルティエの象徴である「パンテール」の精神を宿しながら、東京・銀座という特別な街に新たな輝きを添える本ブティックは、世界で5 番目となる“レジデンス” を日本で初めて併設し、アジア最大の総面積を誇ります。随所に日本人アーティストによる作品や日本独自の美意識を反映した装飾が施され、カルティエの卓越したサヴォアフェール（職人技）と国際色豊かな感性を見事に融合した空間が広がります。力強さと優雅さを兼ね備える「パンテール」が、この唯一無二の場所で皆様をお迎えいたします。

グランドオープン前日の9月18日（木）には、オープニングイベントを開催。カルティエの新たなブティックの誕生を祝うため、多彩なゲストが駆けつけました。メゾンの象徴である「パンテール」を テーマに制作されたアニメ 『LA PANTHÈRE DE CARTIER』で声優、及びエンディング曲の歌唱を務めた高畑充希、同じく声優を担当した清原果耶、山口智子といった豪華俳優陣、今回のクリエイティブパートナーである漫画家・浦沢直樹、エンディング曲を手掛けた音楽家・江崎文武、作詞を担当したミュージシャン・坂本美雨が来店。新しいブティックをいち早く訪れた後、本作の初披露となるアニメ プレミアに登壇し、作品への思いを語りました。プレミアの司会はカルティエ アンバサダーである俳優・賀来賢人が務め、俳優・渡辺謙から寄せられたビデオメッセージも上映されました。

クリエイティブパートナー：浦沢直樹

ジャンヌ・トゥーサン（大人）の声・エンディング曲 歌唱：高畑充希

ジャンヌ・トゥーサン（子供）の声：清原果耶

街中の老婆の声：山口智子

アルベルト・サントス＝デュモンの声：渡辺謙

エンディング曲 作曲：江崎文武、作詞：坂本美雨

アニメーション制作：Production I.G

また、カルティエに所縁のあるフレンズ オブ メゾンをはじめ、多くのセレブリティもブティックに来店。パンテールの精神を宿したブティックをいち早く体感し、オープンを祝福する華やかな一日となりました。

内田也哉子賀来賢人木戸大聖

黒島結菜杉野遥亮鈴木保奈美

高橋一生玉森裕太戸田恵梨香中条あやみ堀田真由芳根京子Awich

内田也哉子・ 賀来賢人・木戸大聖・黒島結菜・杉野遥亮・鈴木保奈美・高橋一生・玉森裕太・戸田恵梨香・中条あやみ・堀田真由・芳根京子・Awich

【LA PANTHÈRE DE CARTIER】

メゾンの象徴である「パンテール」をテーマにした制作された初のアニメ 『LA PANTHÈRE DE CARTIER』。力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫くパンテールのその姿は、メゾンの精神に呼応します。ジャンルを超えて集結した才能が交錯し、Free Spirit (自由な精神)、Individuality（個性）、Beauty (普遍的な美しさ)というカルティエの精神を宿した唯一無二の作品です。

【パンテールについて】

カルティエの象徴的存在であるパンテール（フランス語の「豹」）は、1914年に、腕時計にあしらわれた斑点モチーフとして初めて登場しました。これに生命を吹き込み、カルティエのアイコンにまで昇華させたのは、1930年代から約40年にわたりクリエイティブディレクターを務め、メゾンの歴史に名を残すひとりの女性、ジャンヌ・トゥーサン。カルティエのパンテールが漂わせる野生の気配、孤高の美と気高さは、自身もまた「ラ・パンテール」と呼ばれたジャンヌ自身の人となりに重なります。パンテールが象徴するジャンヌの精神は、カルティエのDNAに刷り込まれ、時を超えて受け継がれています。

本作品は、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」のスペシャルサイトにて公開中。

スペシャルサイトへは、カルティエLINE公式アカウント（@Cartier）よりアクセスいただけます。

