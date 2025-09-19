障がい者スポーツ体験イベント！ダイバーシティ・パークin新宿中央公園2025

一般財団法人 公園財団スポーツやワークショップを通して多様性を学べるイベント

障がい者スポーツ体験やさまざまなワークショップを通して、お互いの個性を尊重しあっていくことができる「ダイバーシティ・パークin新宿中央公園2025」を開催いたします。障がい者スポーツ体験では、パラアルペンスキー・車いすテニス・車いすバスケットボールの体験など充実した内容となっております。また、パルクール体験やボルダリング体験など、バラエティー豊かな内容をお楽しみいただけます。障がい者スポーツ体験だけでなく、さまざまなワークショップ、飲食物の販売や豪華ゲストが出席予定です。

2024年開催の様子2024年開催の様子2024年開催の様子2024年開催の様子

日時：10月4日 11時～17時

10月5日 10時～16時

場所：ファンモアタイムひろば・眺望のもり・ジャブジャブ池周辺・多目的運動広場

金額：入場無料※有料の出店あり

参加方法：基本当日参加 ※予約受付可能な出展あり

詳しくはこちら(https://www.dsp-tokyo.net/)のダイバーシティ・パークin新宿中央公園2025のイベント公式HPをご覧くださいませ。

新宿中央公園新宿中央公園 芝生広場

新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大な面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「区民の森」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1

指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体

（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））

●電話：03-3342-4509

●公園HP(https://shinjukuchuo-park.jp/)

●公園Instagram(https://www.instagram.com/shinjukuchuopark/)