医療MaaS×企業健診の新モデルを関西のマグチグループ株式会社協力のもと初実施

オーガイホールディングス株式会社

デジタル歯科インフラの社会実装を進めるオーガイホールディングス株式会社（大阪府堺市、代表：野田真一・長縄拓哉）は、2025年9月、マグチグループ株式会社の協力のもと、医療法人桜誠会 永井医師、医療法人恵典会 諏訪ノ森歯科・矯正歯科 高村歯科医師のサポートを得て、全国初となる“医科×歯科 ワンストップ企業健診”の実証実験（PoC）を実施しました。 歯科医療MaaS車両『O-Gai』を活用し、医科の二次健診とデジタル歯科健診を同日・同会場・勤務中に完結できる体制を構築。

医療の「点」をつなぎ、“からだ”と“くち”を一体で捉える次世代の産業保健モデルを提示しました。 今回のPoCは、現場の企業と医療機関が実際に連携して初めて成立した、日本初の試みです。

歯科医療MaaS「O-Gai～オーガイ」■全国初の“医科×歯科 ワンストップ企業健診モデル”が実現

本PoCは、医科健診と歯科健診を同日に・同一会場で完結させる形式としては、全国初の実施事例となります。

従来、企業健診では医科と歯科が別日程・別施設で行われるのが一般的でしたが、本モデルでは、医師と歯科医師が同時に現地で健診を実施し、さらに3D口腔スキャンデータを即時取得・クラウド連携。

企業内で完結する高度な予防医療体制の構築を実現しました。

【本PoCの主なポイント】

・医師と歯科医師が同日に常駐し、連携して健診を実施

・従業員は移動ゼロ

・通院ゼロで健診が完了

・3D口腔スキャンデータを即時に提供し、スマートフォン等から閲覧可能

・健診後の予防指導や補綴製作にも連携可能

・全国初、“口腔と全身”の同時管理を可能にする企業健診モデル

■ 背景と目的

働き方改革や高齢化が進む中、企業における「健康経営」の重要性が急速に高まっています。

しかし現場では、医科と歯科健診が別日程・別会場で行われ、歯科健診の受診率が低く、移動や通院の負担も大きいという課題が残されています。

こうした課題を解決すべく、オーガイホールディングスでは、医科と歯科の両健診をその場で完結させる“ワンストップ健診”の新モデルを開発。

歯科医療MaaS車両『O-Gai』を活用し、企業敷地内で効率的かつ実効性の高い産業保健体制を構築するPoCを実施しました。

■ 実施内容

医師による健診内容：

・労災二次健診（問診、血液検査、心電図、頸動脈エコー、心臓エコー ほか）

歯科医師による健診内容：

・口腔内診査、歯周病チェック、3Dスキャナーによる口腔スキャン

技術的特徴：

・3D口腔スキャンデータをその場でQRコード化し提供

・スマートフォンからの閲覧やクラウド共有に対応

・後日の義歯製作・予防指導にデータ連携

参加者からは

「一度で歯と身体の両方の健診が受けられて便利」

「スキャンデータをスマホで見られるのが新鮮で面白い」

「仕事の合間に済ませられるのは非常にありがたい」

といった声が寄せられました。

医科健診（血液検査や心電図など）もその場で完結社内の一室で実施された医科健診の様子

歯科医療MaaS車両「O-Gai」を活用した歯科健診の様子歯科健診では口腔スキャンや歯周病チェックを実施■ 今後の展開

本PoCで得られた知見をもとに、以下の社会実装を推進予定です：

・「医科×歯科セット健診」パッケージとしての法人展開

・自治体・企業との連携による地域モデルの共創

・働く世代の“未病・予防医療”のアクセシビリティ向上

・健診データの蓄積とAI活用による疾病リスク予測モデルの開発

■ 歯科医療MaaS車両『O-Gai』とは

『O-Gai』は、口腔スキャナーや歯科医療機器、クラウド接続機能などを搭載した、トレーラー型の歯科医療MaaS車両です。

歯科健診、予防指導、義歯・マウスピースの製作支援、オンライン診療連携などをワンストップで提供できる移動式医療ユニットとして、地域医療・企業健診・被災地支援など幅広いシーンでの活用が期待されています。

■ 実証概要

実施時期：2025年9月（非公開・社内実施）

実施企業：マグチグループ株式会社（大阪府）

会場：本社ビル内（大阪府大阪市港区海岸通1丁目5-29）

対象：自社従業員向け健診プログラム

協力医師：医療法人桜誠会 永井医師 ／ 医療法人恵典会 諏訪ノ森歯科・矯正歯科 高村歯科医師

企画・運営：オーガイホールディングス株式会社

■会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■お問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 南まで

Mail：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385(#)