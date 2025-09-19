日本の大学で初開催！ APU×九州工業大学　国際ハッカソン「Junction X Kyutech」

立命館アジア太平洋大学

立命館アジア太平洋大学（大分県別府市、学長：米山裕、APU）と九州工業大学（福岡県北九州市、学長：三谷康範）は、2025年9月26日（金）～28日（日）の3日間、欧州最大級のハッカソン「Junction」のローカル版「Junction X」を、日本の大学として初めて開催します。

「Junction X」は、フィンランド発の欧州最大級ハッカソン「Junction」のローカル版で、これまでにヘルシンキ、ベルリン、ソウル、シンガポールなど世界各地で開催されてきました。学生や若手技術者が集い、与えられたテーマに対して限られた時間内にアプリケーションやシステムを開発する、国際的かつ実践的なイベントです。過去には優れた提案が企業の支援を受けて製品化されたり、海外企業との共同開発に発展した事例も多く、今回の「Junction X Kyutech」においても大きな成果が期待されます。



今回のイベントは、両大学の学生17名によって運営される、学生主体の取り組みです。すでに複数の国から約50名の参加希望があり、国際的な技術交流の場となる見込みです。協賛企業からは、宇宙や生成AIなど世界的に注目を集めるテーマが提供され、産学連携によるイノベーション創出の機会となります。ハッカソンでは、参加者は初日に顔合わせを行い、チームを組んで課題に挑戦します。短期間でアイデアを形にし、最終日には成果を発表して審査を受けます。こうした過程を通じて、参加者は新しいスキルを学び、同じ志を持つ仲間と出会い、時にはスタートアップの種となるアイデアが生まれることもあります。



また本イベントは、2024年11月に両大学が共同で採択された文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」の一環として開催されます。「組織・地域・分野を超えてグローバルな社会で価値を創出する人材育成」を目指し、九州から世界へ挑戦する次世代の人材を育む場となります。

【開催概要】

日時：9月26日（金）18:00～23:59

9月27日（土）9:30頃～19:00頃

9月28日（日）9:30頃～17:30

場所：九州工業大学戸畑キャンパス GYMLABO（ジムラボ）

福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号

言語：英語

主催：立命館アジア太平洋大学

九州工業大学

後援：北九州観光コンベンション協会

協賛企業：九州電力株式会社

京セラ株式会社

トヨタ自動車九州株式会社

日鉄ソリューションズ株式会社

日本電気株式会社（NEC Corporation）

ピクシブ株式会社（pixiv Inc.）

株式会社村田製作所 （50音順）

イベント詳細 :https://kyutech.hackjunction.com/