生命保険募集人の呼称の公募

一般社団法人生命保険協会

生命保険協会（会長：高田幸徳 住友生命保険社長）は「生命保険募集人」を総称する親しみやすい呼称を公募します。

「生命保険募集人」は、年齢・性別問わず「社会公共の福祉の増進に資する」という社会的使命のもと、お客さまに寄り添いながら、リスクへの備え（生命保険商品）などの提供を通じ、確かな安心をお届けしています。近年では、生命保険の提供だけに留まらず、より幅広い領域へと活躍の拡がりを見せています。

一方、「生命保険募集人」は保険業法に基づく法令上の表現であり、広く一般的に使用されるにはやや馴染みづらい面があり、また、近年における活躍の拡がりや募集人の多様性などをご理解いただくことなどを通じて、「生命保険募集人」の更なる活躍を後押ししたいと考えています。

こうした状況を踏まえ、「生命保険募集人」の社会的役割や魅力がよりわかりやすく表現され、かつ未来志向な職業を想起できるような親しみやすい新たな呼称が望まれると考え、皆さまから公募することとしました。

＜応募要項＞（詳細は専用サイトをご確認ください）

・募集内容：「生命保険募集人」の呼称案とそのコンセプト（理由）

・募集期間：令和７年９月１９日（金）～１１月１１日（火）

・応募方法：専用サイトから応募

・応募資格：資格不問 ※個人での応募のみ（グループ等での応募は不可）

・審 査：同一の呼称を複数の方が応募した場合、コンセプトも含めて審査

（呼称案、コンセプトともに同一の作品がある場合は、先着順で選出）

・ 賞 ：大賞１点（賞金３０万円）

・結果発表：令和８年２月２０日（金）

・最終選考審査員（敬称略）

(1)大村 由紀子 (おおむら ゆきこ)（三浦法律事務所 弁護士）

(2)古村 聖 (こむら みづき) （関西学院大学 経済学部准教授）

(3)高山 一実 (たかやま かずみ)（乃木坂46合同会社 タレント・作家）

(4)藤田 章夫 (ふじた あきお) （週刊ダイヤモンド 編集委員）

(5)高田 幸徳 (たかだ ゆきのり)（生命保険協会長(住友生命保険相互会社 取締役 代表執行役社長））

※応募時点で18歳未満の方は、親権者等の同意が必要です。日本国籍の方、もしくは、日本在住の外国籍の方（日本国内の住民票をお持ちの方）を対象とします。

専用サイト :https://koubo.jp/lp/kosho-boshu

以 上