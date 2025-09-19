民間版の世界銀行を目指す五常・アンド・カンパニー、タジキスタンのCJSC Bank Arvandの持分を99.7%に引き上げ

五常・アンド・カンパニー株式会社

五常・アンド・カンパニー株式会社（代表執行役CEO：慎泰俊、本社：東京都渋谷区、以下、「五常」）は、タジキスタンのCJSC Bank Arvand（以下、「Arvand」）の発行済株式の90.7%を追加取得しました。2024年11月に行った9.0%の株式取得と併せて、同社に対する持分を99.7%まで引き上げました。

中小零細事業者や個人向けに質の高い金融サービスを提供するArvandへの出資を通して、五常はタジキスタンにおける金融包摂を推進します。

Arvand CEO Shoira Sodiqova氏コメント

五常を筆頭株主として迎えることを大変嬉しく思います。今回の出資は、Arvandが長年取り組んできた持続可能な金融と、タジキスタンの社会・経済発展を促進するというミッションに対する力強い後押しです。Arvandと価値観を共有する五常の豊富な知見は、私たちがインパクトを拡大していく上で欠かせないものとなるでしょう。このパートナーシップは、私たちのあゆみにおける重要な節目であり、タジキスタンの人々のために、イノベーションと成長の新たな機会を切り拓くと確信しています。これは単なる出資ではなく、ビジョンと専門性の融合なのです。

五常 代表執行役 Arnaud Venturaコメント

今回の追加出資は、Arvandとのパートナーシップにおける重要なマイルストーンです。五常が株式の過半数を取得したことで、より緊密な連携が可能となります。革新的な商品の開発や業務効率の改善、高い水準のガバナンスの確立などを推進するとともに、社会・環境パフォーマンス管理やインパクト測定などにおいて、五常グループの知見を最大限に活用します。五常は、より多くの顧客にリーチし、サービスの質を向上させることを目指して、Arvandを引き続き支援してまいります。

本取引において、五常はLLC MCC Frontiers、Access Arvand GmbH、Incofin Investment Management、Triodos Investment Management、およびShoira Sodiqova氏からArvandの株式を取得しました。

CJSC Bank Arvandについて

Arvandは、タジキスタンのマイクロファイナンス業界で第5位の商業銀行です（営業貸付金ベース）。低所得世帯および中小零細事業者の生活の向上を支援することでタジキスタンの経済成長を促進することをミッションに掲げています。Arvandは無担保融資に加え、預金、送金、オンラインバンキング、外国為替、ATMカード、キャッシュマネジメントなど、幅広い金融サービスも提供しています。

五常・アンド・カンパニーについて

五常は南・東南アジア、中央アジア・コーカサス及びサブサハラ・アフリカの14カ国のグループ会社及び主な投資先を通じ、途上国においてマイクロファイナンスを展開するホールディングカンパニーです。金融包摂を世界中に届けることをミッションとして、2014年7月に設立されました。2025年3月末時点でグループ会社及び主な投資先合算の顧客数は約340万人です。2025年1月に「B Corp(TM)」認証を取得し、社会的・環境的パフォーマンスの向上に取り組んでいます。