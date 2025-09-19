アイ工務店がフリーキャスター永島 優美さんとCM契約！9月19日（金）よりYouTubeでオリジナル企画「アイ・レポート」を配信開始

株式会社アイ工務店

株式会社アイ工務店（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：坂井 達也）は、このたびフリーキャスターの永島 優美さんを新たに広告キャラクターとして起用し、第一弾として2025年9月19日（金）より当社公式YouTubeチャンネルにてオリジナル企画「アイ・レポート」の配信を開始いたします。永島さんの内面から輝く美しさ・家庭的で親しみやすい人柄は、当社の「家族に愛を、住まいにアイを」のメッセージと強く共鳴しており、家族に寄り添う住まいの魅力を伝える動画やアイ工務店の家づくりを紹介する動画を毎月第1、3、4週の金曜日に公開します。

さらに今後は、テレビCMをはじめとする各種広告や、全国のモデルハウス・住宅展示場など多面的なブランディング展開を予定。永島さんを通して、これから家づくりを考えるお客様に安心な住まいを提案し、当社の魅力をより多くの方にお届けしてまいります。

■永島 優美さんの広告キャラクター起用理由について

永島さんはフリーキャスターに転向後も、テレビ・Web・SNSを中心として多方面で活躍する中で、家庭的なライフスタイルや等身大のキャラクターが共感を集め、20代～40代の特に子育て世代の女性層から高い支持を得ています。

永島さんがご自身のライフスタイルにおいて暮らしや家族を大切にしている姿勢が、当社の企業理念である「家族に愛を、住まいにアイを」と通じるものがあることから、今回新たに当社の広告キャラクターに起用させていただきました。今後は、永島さんの家庭的で親しみやすいキャラクターで、これから家づくりを考えるお客様に安心な住まいを提案し、当社の魅力をより多くの方に届けていきたいと考えております。

■「アイ・レポート」第一回はアイ工務店公式 YouTube で本日18時に公開！ 9月1日リリースの弊社商品「N-ees」の新仕様について永島さんがレポート！

第一回目動画は以下よりご覧いただけます。

「永島優美が“アイ・キャスター”就任！N-ees新仕様の6大ポイントに迫る！」を視聴(https://www.youtube.com/watch?v=8RLbP3hJvdY)

※動画は本日、19日の18時から視聴可能です（それまでは非公開設定となっております）

※今後は毎月第1、3、4週の金曜の月3回配信予定

■今後の展開について

本日配信するYouTube動画「アイ・レポート」を第一弾としてスタート。今後はテレビCMのほか各種広告、全国のモデルハウス・住宅展示場など多面的なブランディング展開を予定しています。

■永島 優美さんよりコメント

この度、アイ工務店さんの広告キャラクターを務めさせていただくことになりました、永島優美です！以前より住まいやインテリアに興味があり、物件を見たり、家具を見ることが大好きなので、今回ご一緒できることを嬉しく思います。私自身もこれからの住まいを考えていく上で、住まいづくりのいろはを学びつつ、皆さんにその魅力とアイをお届けしていきたいと思っています。よろしくお願いします！

■永島 優美さんプロフィール

永島 優美（ナガシマ ユウミ）

▪1991年11月23日生まれ兵庫県出身。関西学院大学卒。

▪2014年に株式会社フジテレビジョンへ入社。

▪「めざましテレビ」「めざまし８」と７年にわたり、「朝の顔」として情報番組のメインキャスターを担当。

▪「FNS 歌謡祭」「ジャンク SPORTS」などバラエティ番組での司会、サッカー中継や「MONDAY FOOTBALL R」などスポーツ番組も務めた。

▪2025 年に同局を退社し、フリーキャスターとして多方面で活躍中。

▪オーガニックフルーツソムリエ / 果物インストラクターの資格も保有。

▪父親は元サッカー日本代表でスポーツキャスターの永島 昭浩。

▪特技はダンスで「永島優美の元気が出るダンス」動画は 1000 万回再生を突破。

■会社概要

株式会社アイ工務店

大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15階

HP：https://www.ai-koumuten.co.jp/

アイ工務店は、2011年1月、兵庫県姫路市に第一号のモデルハウスをオープンして以来、大阪、兵庫をはじめ、46都道府県296ヶ所に住宅展示場（アイスタジオ含む）を拡大した結果、延べ3.2万件を超えるお客様とのご縁を紡ぐことに。また、2025年8月には島根県松江市に開設し、2025年10月には鳥取県米子市にそれぞれアイパークを開設予定で、全国47都道府県に営業展開を行うこととなります。

前期は8,500棟を超えるご依頼をいただき、2024年度の着工戸数ランキングでは全国5位（2025年9月住宅産業研究所調べ）を達成するなど、確かな経営基盤を確立し、全国各地に新モデルハウスを続々と誕生させております。

創業以来、お客様のご要望に応えるだけでなく、「自分が住むなら・・・」という思いを込めてご提案し、ご満足いただいた結果が3.2万件を超えるお客様とのご縁をいただきました。これからもお客様とのご縁を大切にし、皆様の理想の家づくりにおける

ベストパートナーを目指して、さらなる事業展開に取り組んで参ります。