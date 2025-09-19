アクトレシピ株式会社

エンタープライズiPaaS「ActRecipe」を提供するアクトレシピ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：池上大介）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）が提供する労務管理システム「freee人事労務」と「ActRecipe」とのAPI連携対応と、freeeアプリストアに「ActRecipe」の掲載を開始したことを発表いたします。

概要

アクトレシピ、iPaaS「ActRecipe」がfreee人事労務とのAPI連携を開始

ActRecipeは、SaaS同士を連携することで業務を自動化するサービス(iPaaS: integration Platform as a Service)として、主に大企業にご採用いただいております。従来のデータ連携ツールとは異なり、業務に合わせた機能フローを「レシピ」というマイクロSaaSとしてご提供することにより、専門知識を必要としないノーコードサービスとしております。

ActRecipeでは、API連携によって得られた知見を活かし、2025年2月よりヘッドレスSaaS（ユーザーインターフェースを持たないソフトウェア）として従業員督促の機能（以下、従業員督促レシピ）をご提供しております。従業員督促レシピでは、HR系SaaSから取得した従業員情報および期日情報から対応が必要なものを抽出し、従業員本人への通知やリマインドを自動化いたします。今般の「freee人事労務」とのAPI連携により、「freee人事労務」からのデータ取得・従業員への通知・リマインドを全て自動化することによって、人事労務ご担当者様等は従業員情報を手動で編集やアップロードをすることなく、セキュアに従業員への督促・催促・各種タスク依頼を行っていただくことができ、業務負担の大幅な削減を実現いたします。ActRecipeの活用によって、タスクの依頼や受領をされる全ての皆さまの「ストレスをなくす」ことに貢献いたします。

Freeプランにおいて「freee人事労務 - 従業員督促」連携レシピを提供

本発表に合わせまして「freee人事労務」から従業員督促を自動化する以下のレシピの提供を開始いたします。

・freee人事労務 - 従業員督促

本レシピは各サービスをご利用中の方であれば無料で即日ご活用いただけます。詳しくは下記サイトをご覧ください。

無料のFreeプランの登録へ :https://www.actrecipe.com/free/

また、従業員督促レシピについては下記ページをご覧ください。

https://www.actrecipe.com/features/reminder/

SaaS連携サービス「ActRecipe（アクトレシピ）」について

ActRecipeは、SaaSやFinTechのデータ連携によって業務を自動化するプラットフォームサービスをiPaaS（integration Platform-as-a-Service）として2019年8月にサービスをローンチし、これまでに大手企業様を中心にご利用いただいております。バックオフィスで利用されるSaaSを中心に、企業様の業務の自動化や効率化にお役立ていただけるユースケースをパッケージ化した「レシピ」をご提供することにより、専門知識がなくともノーコードでご利用いただけるサービスです。ActRecipeでは、変化の激しい状況下でも素早く対応ができる独立したシステム（SaaS）同士を疎結合することで、持続可能なシステム環境を維持する「コンポーザブル・アーキテクチャー」を推奨し、部分最適から全体最適までを実現するサービスとしてご活用いただくことを目指しております。

ActRecipeのサービスページ： https://www.actrecipe.com/

アクトレシピ株式会社について

アクトレシピ株式会社は "Create time through innovation" （イノベーションによって時間を創る）をミッションとし、これまでにITの活用により企業様の生産性向上や内部統制強化を支援してまいりました。iPaaS「ActRecipe」では、日々利用が拡大するSaaSやFinTechサービスを相互に連携することによって業務の自動化と内部統制強化を実現するプラットフォームサービスとして、企業様の更なるDXの推進をご支援しております。

名称：アクトレシピ株式会社

代表取締役CEO：池上 大介

設立：2013年11月11日

所在地：107-6218 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

事業内容：iPaaS「ActRecipe」の企画・開発・運用・販売

URL：https://corp.actrecipe.com/