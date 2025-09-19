働く女性の「ご褒美時間」を格上げするファーバッグ「moe (モエ)」発売

株式会社TIRAMISU

フランス・パリ発のバッグブランド「q bag paris(キュー バッグ パリ)」は、この秋冬の新アイテムとしてファーバッグ「moe (モエ)」を2025年9月19日(金)20時より公式サイトおよび楽天にて発売致します。アイテムの名前はフランス語で「柔らかい」を意味する「moelleux（モワルー）」から。触れた瞬間に心がほころぶ極上の柔らかさと、働く女性のあらゆるシーンを彩る4WAY仕様＆全3色で展開いたします。

商品概要

公式 :https://qbagparis.com/products/moe楽天 :https://item.rakuten.co.jp/pigre/aa-q-moe/

・カラー：モカムース／ニュアージュ／ヴァニーユ

・サイズ：

バッグ本体：H16.5cm×W24cm×D5cm

持ち手：27cm(ファー)／43cm(ストラップ)／ショルダー：83cm-111cm

・容量：約1.6L

・重量：約161g(バッグのみ)／約188g(ストラップ込み)／約218g(ショルダーベルト込み)

・プライス：17,999円(税込み)

・素材：スナッグファー（ポリエステル100%）／持ち手：ポリウレタン

※サイズ表記に関し、同じ商品でも多少の誤差がある場合がございます。あくまでも目安としてご参照くださいませ。

開発の背景

「触れた瞬間に心が満たされる・毎日持ち歩きたくなるバッグを作りたい」

そんなデザイナーの想いから、moeの開発に着手しました。

【素材】

マット感と艶感の絶妙なバランスが楽しめる「Snug Fur（スナッグ・ファー）」を使用。パリのアトリエにある1960年代のヴィンテージ・アームチェアにインスパイアされ、安心感と頬ずりしたくなる柔らかさや温もりを求めいくつもの生地を比較しました。

【フォルム】

取っ手・紐・ドレープのバランスを何度も調整して全体のバランス感をベストな形に調整。

さらに、結び方ひとつで表情を変える立体感を意識しタックを効かせました。

紐を絞るとぷっくり大人可愛い雰囲気に、緩めるとスッキリ洗練された印象にと、2つの異なるシルエットを楽しめます。

こちらもCHECK！【コラム】q bagができるまで《「moe (モエ)」》

3色展開＆4WAY仕様

コラム :https://qbagparis.com/blogs/story/birthstory-024

3色のカラーバリエーション＆４WAY仕様で、毎日違う「あなたらしさ」を引き出します。

気分に合わせてバッグを持ち替えるたびに、新しい自分に出会えます。

(左から)

1、Moka Mousse(モカ・ムース)：この秋冬注目のトレンドカラー。とろけるように甘く温かな色合い。

2、Nuage(ニュアージュ)：パリの空に浮かぶ雲のような、やさしいくすみグレー。

3、Vanille(ヴァニーユ)：バニラクリームのような柔らかいベージュ。

(左から)

1、ショルダーバッグ：美術館巡りや街歩きに。

2、肩掛けバッグ：友人とのお出かけやカジュアルな散策に。

3、ハンドバッグ：カフェやレストランでの上質な時間に。

4、クラッチバッグ：夜のディナーデートや特別なイベントに。

q bag paris（キューバッグ パリ）とは？

■Brand Story

海が広がる南仏・ニースの「青」、絹の街・リヨンの「白」、太陽とワインの地・ボルドーの「赤」…フランスのカラーにインスピレーションを受けたパリのデザインチームによるクリエイションから生まれたバッグブランドです。パリの流行の発信地・マレ地区にアトリエを構え、フランスの豊かな彩りを、アイテムを手に取っていただくお客様の日々に添えられるように…そんな想いを込めて制作しています。

■こだわり

デザイン性と実用性を両立。パリジェンヌの上質でシンプル・そして自分らしさを大切にするライフスタイルをパリからご提案しています。

ウェットスーツと同じ素材「ネオプレーン」、パリの街からインスパイアされた網目状の超軽量素材「ネスト」、靴に使う素材から着想を得て開発した型崩れ知らずのニット素材「トリコット」など、こだわりの素材を使用して仕立てるアイテムは、どれも洗練された遊び心たっぷりなデザインながら機能性も抜群。カラーバリエーションが豊富なのも魅力です。通勤などのデイリーユースはもちろん、少し特別な週末でも、バカンス先でも、あらゆるシーンにそっと寄り添い、あなたの魅力を引き立てます。

【会社概要】

会社名：株式会社TIRAMISU

所在地：〒216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目7番14 メゾンレモーリア１F

代表者：高澤 匡

事業内容： 商品の輸入・輸出、卸売・小売・輸入代行

設立： 2010年2月18日

HP： https://tiramisu.co.jp/