10月4日(土) 千葉県市川市で初開催！「Rethink Creator PROJECT」 市川セミナー

株式会社クリエイターズマッチ

プロフェッショナル人財の育成を通じて、クリエイターに新たな働き方を提案する株式会社クリエイターズマッチ（本社：東京都港区、代表取締役：呉京樹、以下、「クリエイターズマッチ」）は、主催する『Rethink Creator PROJECT』を、JTが取り組む地域社会への貢献活動である「Rethink PROJECT」の協賛のもと実施いたします。本取り組みに賛同頂いた市川商工会議所青年部の共催、市川市の後援のもと、デザインや地域の情報発信に興味がある方向けの地域セミナーを千葉県市川市で初開催します。

■『Rethink Creator PROJECT 2025』 地域セミナーは全国6地域で開催！

身近な魅力を発見する方法（Rethink）とそれを簡単にデザインで表すための方法（Create）が一度に学べる贅沢なセミナー（約150分）を、2025年は全国6地域で開催します。セミナーで実施するワークショップでは、各地域の地域資源をモチーフにキャッチコピー・ポスターを制作することで、「地元の当たり前」をRethink（視点を変えて考える）し、地元の魅力を発信する人財の育成を目指します。どなたでも無料でご参加いただけますので、デザイン未経験者の方も気軽にご参加ください。

■【初開催】 千葉県市川市のもつ魅力を再発見！市川セミナー

市川セミナーは、『Rethink Creator PROJECT』が掲げる「クリエイターの地産・地消による地域創生の実現」というコンセプトに賛同いただいた市川商工会議所青年部の共催、市川市の後援、クリエイターズマッチの主催、「Rethink PROJECT」の協賛のもと開催します。本セミナーは、同会場で開催するビジネスイベント「イチビズ～知る・学ぶ・出会う・地域でつながる1日～」（主催：市川商工会議所青年部）内のコンテンツとして開催いたします。

市川市の魅力を題材にポスターを制作するワークショップでは、市川市の持つ魅力を「誰に・どのように」伝えたいか掘り下げていくことで、「地元の人が思う市川市の魅力」を表現することを目指していきます。

講師には、ブランディングやWeb広告の制作に多数携わりながら、デザイナー育成の講師として活躍する下田 裕美さんと、市川市を拠点にブランディングや商品開発、地域プロジェクトの企画運営を手掛ける佐藤 ヒロックさん、森 弥生さんの3名を迎え、プロの目線や技術を間近で感じられるセミナーとなっております。

〈セミナー開催概要〉

【定員】 50名（先着順）

【日時】 10月4日（土）11:00～13:30（10:30受付開始）※ビジネスイベント「イチビズ」内

【会場】 山崎製パン総合クリエイションセンター セミナールーム

（〒272-0034 千葉県市川市市川３丁目23－27)

【申込】 https://rethink-creator.jp/seminar/ (参加無料、要会員登録)

【主催】 Rethink Creator PROJECT

【共催】 市川商工会議所青年部

【後援】 市川市

【協賛】 Rethink PROJECT

〈講師紹介〉

下田 裕美

ロミックス オフィス 代表／アートディレクター／デジタルハリウッド グラフィックデザイン講師／デザイナー育成 企業研修講師

大学卒業後、デジタル印刷を活用した紙媒体のデザインからはじまり、グラフィックデザイナー、Webディレクターのキャリアを歩み、2012年より独立。ブランディングやWeb広告の制作に多数携わり、デザイナー育成の講師を務める。現在はスタートアップ企業で、コーポレート及びサービスのブランディングデザインの策定、推進を行う。

佐藤 ヒロック／森 弥生

ミカヅキ合同会社／クリエイティブファーム

夫婦で立ち上げた市川市を拠点とするクリエイティブファーム。ブランディングや商品開発、地域プロジェクトの企画運営を通じ、人やまち、サービスの魅力を引き出しています。二人の感性を軸に、ストーリーとデザインを重ね合わせ、地域に寄り添うクリエイティブを生み出しています。

■『Rethink Creator PROJECT』 について

株式会社クリエイターズマッチが提供するカリキュラム【ワークショップ型セミナー／アイディア重視のコンテスト／自治体と連携した制作活動】を通じ、“視点を変えて考え（Rethink） - 考えを形にし（Creative）- 伝えることができる人財（Rethink Creator）を生み出していく”プロジェクトです。日本の各地にRethink Creatorを生み出し、それぞれの地域の課題を地域のRethink Creatorが地元産業のリソースとして解決する「クリエイターの地産地消」により、地域創生の実現を目指しています。『Rethink Creator PROJECT』の思想は、「Rethink PROJECT」を体現したものであり、その想いの共感によって、2025年度も取り組みを行っています。

株式会社クリエイターズマッチ

代表者： 代表取締役 呉 京樹（ご けいじゅ）

所在地： 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8階

設立 ： 2007年8月1日

資本金： 100,000,000円

業務内容： プラットフォーム事業「thinc」／広告制作・サイト運用事業／AdFlow事業

URL：http://c-m.co.jp/

■〈協賛〉Rethink PROJECT について

Rethink PROJECTは、JTがパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動の総称です。私たちは、心みたされるよりよい明日の実現に向けて、Rethinkをキーワードにこれまでにない視点や考え方を活かしながら、地域社会の様々な課題に向き合っていきます。プロジェクト詳細については、以下公式オンラインページをご覧ください。

Rethink PROJECT webサイト：https://www.rethink-pjt.jp/

日本たばこ産業株式会社

代表者： 代表取締役社長 寺畠 正道（てらばたけ まさみち）

所在地： 東京都港区⻁ノ門4-1-1

設立： 1985年4月1日

資本金： 100,000,000,000円

業務内容： たばこ事業、医薬事業、加工食品事業

URL：https://www.jti.co.jp/