GAACAL、iPhone 17シリーズ対応の新作スマホケースを発売
仕事もプライベートも頑張る女子を応援するブランド「GAACAL（ガーカル）」（運営：株式会社rainboww 東京都新宿区、代表取締役CEO 朱静儀)は、AppleによるiPhone 17シリーズの発表に合わせ、最新機種に対応した新作スマホケースコレクションを発表しました。
GAACALのスマホケースは、トレンド感あふれるデザインと実用性を両立し、働く女性たちの日常にときめきをプラスすることをコンセプトに開発。今回登場するiPhone 17シリーズ対応モデルは、毎日のスタイルに取り入れやすいデザイン性と機能性を両立しました。
【iPhone 17対応 新作スマホケースラインアップ】
ナチュラルカラフルシリーズ(https://gaacal.com/products/p00629)
くすみカラーが魅力のシンプルマットケース
●MagSafe対応
●カラーバリエーション：6色
●対応機種：iPhone 17 シリーズ、 iPhone 12~15シリーズ
●定価：\2,580 (税込)
ホワイトキルトシリーズ(https://gaacal.com/products/p00479)
ぷっくり立体感がかわいいPUレザーケース
●MagSafe対応
●カラーバリエーション：6色
●対応機種：iPhone 17 シリーズ、 iPhone 11~16シリーズ
●定価：\2,380(税込)
アクセントリングシリーズ(https://gaacal.com/collections/phonecase/products/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-7%E8%89%B2%E5%B1%95%E9%96%8B-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BB%98%E3%81%8Diphone%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9)
リングスタンド付きで動画視聴にも便利、全7色展開
●カラーバリエーション：7色
●対応機種：iPhone 17 シリーズ、 iPhone 14~16シリーズ
●定価：\2,380(税込)
猫モチーフシリーズ(https://gaacal.com/products/p00479/p00675)
耳付きデザインがポイントの軽やかケース
●MagSafe対応
●カラーバリエーション：4色
●対応機種：iPhone 17 シリーズ、 iPhone 13~16シリーズ
●定価：\1,980(税込)
iPhone 17シリーズと同時にApple Watchの新型も登場
今回のiPhone 17シリーズ発表とあわせて、Appleからは新型Apple Watch Series 11も登場しました。新モデル（42mm/46mm）でも、これまでのApple Watch用バンドがそのままお使いいただけるため、GAACALで人気のApple Watchバンドも引き続きお楽しみいただけます。
※Series1～3（42mm）とSeries10/11（42mm）は本体サイズ（横幅）が異なるため、装着時に若干の隙間が生じる場合があります。
人気のApple Watchバンドをご紹介
【当店オリジナル商品】【累計30万本以上販売】「ぴったりライン」シリーズ(https://gaacal.com/collections/applewatch-band/products/w00186)
マグネット式でピタッと簡単装着
●カラーバリエーション：8色
●対応サイズ：38mm/40mm/41mm/42mm/44mm/45mm/46mm/49mm（新シリーズ対応）
●定価：\2,980(税込)
【累計1万個以上販売】「軽やかバンド」シリーズ(https://gaacal.com/collections/applewatch-band/products/z00147)
軽い付け心地のアップルウォッチバンド
●カラーバリエーション：11色
●対応サイズ：38mm/40mm/41mm/42mm/44mm/45mm/46mm/49mm（新シリーズ対応）
●定価：\2,780(税込)
【注目商品】ナイロンメッシュバンドシリーズ(https://gaacal.com/collections/applewatch-band/products/w00612)
蒸れにくくさらっと快適な付け心地
●カラーバリエーション：5色
●対応サイズ：38mm/40mm/41mm/42mm/44mm/45mm/46mm/49mm（新シリーズ対応）
●定価：\1,980(税込)
●GAACAL（ガーカル）
「GAACAL（ガーカル）」は、仕事とプライベートのバランスを保ちつつ、自分らしいライフスタイルを楽しむ女性たちを応援するブランドです。
恋愛だけでなく、将来の選択や結婚、ライフスタイルの変化を考える女性たちの声に寄り添い共に歩むパートナーとして、頑張る女性たちがオンとオフの両方でときめきを感じられるライフスタイル雑貨を提供します。
