トヨクモクラウドコネクト、福岡県須恵町と連携し「審査AI」の実証実験を開始

トヨクモクラウドコネクト株式会社

トヨクモクラウドコネクト株式会社（以下、弊社）は、福岡県須恵町のご協力のもと、オンライン申請における申請者支援及び審査業務を対象とした「審査AI」の実証実験を2025年8月より開始しました。審査AIでは、AIが一次審査の前段階となる資料・情報の不備確認、いわば“0次審査”を担います。具体的には申請内容の初期チェックや不備修正依頼（申請者への連絡）を自動で行います。そのうえで、人による最終確認へ引き継ぐことで、審査プロセス全体のリードタイムを短縮し、住民を待たせないスピーディな対応を可能にします。今回の実証実験では、実際の審査結果と、審査AIの判断・出力を付け合わせ、精度検証を行います。

実証実験の概要

目的：審査AIの有効性や運用時の業務効果（スピード向上・職員負荷軽減）の検証

期間：2025年8月22日～2026年3月31日（予定）

対象業務：給付金オンライン申請に関する審査プロセス（0次審査、不備修正ラリーの自動化、審査難易度判定 等）

※本実験は、AIが判断を下すものではなく、人による最終審査を前提にしています。AIは審査の「最終決定者」ではなく申請者の「迅速なアシスタント」として価値を発揮します

審査AIの機能

0次審査：AIが申請内容・添付情報を初期チェック。人の審査に先立ち情報を整理し、再審査が必要な案件を抽出

不備修正ラリーの自動化：不備がある場合、AIが申請者へ修正依頼メールを自動送付し、再申請受付までをハンドリング

審査難易度の判定：AIで最終判断するのではなく職員・オペレーターにエスカレーションするなど、審査体制の最適化に資する指標の検証

個人情報の取扱いと安全措置

本実証では、須恵町と締結した覚書に基づき、提供データの目的外利用禁止、実験後の完全削除と削除証明、AIへの学習禁止等を実施します。処理は日本国内の閉域環境で行い、必要最小限の通信経路に限定します。

背景

弊社は、給付金・補助金のオンライン申請システムと連携し、審査プロセスのスピード向上に資するAI活用を重点テーマとして開発・検証を進めています。なかでも、不備修正ラリーの高速化と一次審査のボリューム圧縮を通じ、住民・職員・オペレーターの時間を節約し、迅速で公正な住民サービスの実現を目指しています。

須恵町様は住民サービスの効率化、改善、またその知見を共有することに積極的であり、本実証で得られる知見を将来的に他自治体業務へ展開可能な形で、弊社で取りまとめ、発表する予定です。

今後の予定

実証期間中は、審査AIの判定ログや不備修正のやり取り結果を分析し、須恵町様と共有のうえ最終的に報告書として公開予定です。

サイボウズ株式会社からのエンドースメント

サイボウズ株式会社は、福岡県須恵町とトヨクモクラウドコネクト株式会社が「審査AI」を活用し、オンライン申請における不備確認や修正依頼の自動化に向けた実証実験に取り組むことを心より歓迎いたします。本取り組みにより、住民の皆さまは「申請後に長く待たされる時間」から解放され、職員の皆さまも審査に集中できる環境が整うと確信しております。今回の実証実験はkintoneと連携するサービスの柔軟性を活かし、行政の現場に寄り添った素晴らしい業務改善の実践だと感じています。こうした自治体の先進的なデジタル活用を、今後も全力で支援してまいります。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己

トヨクモ株式会社からのエンドースメント

このたび福岡県須恵町様において、トヨクモクラウドコネクト株式会社の「審査AI」と弊社の「フォームブリッジ」が連携し、オンライン申請の効率化に活用いただけることを大変嬉しく思っております。自治体業務においては、これまで申請受付や不備対応に多くの時間と労力が割かれてきましたが、本実証実験はその大きな改善につながるものと確信しております。フォームブリッジは、低コストかつ安全にシステムを構築できる点をご評価いただいており、今後も自治体をはじめ多くの分野に向けて、多角的にサービスを展開していく所存です。

トヨクモ株式会社 代表取締役社長 山本裕次

トヨクモクラウドコネクト株式会社 代表取締役社長 田里友彦のコメント

福岡県須恵町様と連携し、オンライン申請における「審査AI」の実証実験を開始できたことを非常にうれしく思います。本取り組みにより、住民の皆さまを長くお待たせすることなく、迅速で公正な審査が進められる環境を実現できることは、全国の自治体にとって大変参考になる事例になると考えております。今後も、自治体の皆さまの業務効率化と住民サービス向上をご支援して参ります。

会社概要

商号：トヨクモクラウドコネクト株式会社

代表：田里 友彦

設立：2023年11月

URL：https://toyokumo-connect.com/

事業内容：トヨクモクラウドコネクトは、kintoneを中心としたクラウドサービスを安心してご利用いただくためのサービスを提供する企業です。これまでに無いスピードでパッケージシステムを提供します。また、サービスダウンや、情報漏洩などの不安を排し、安心してクラウドサービスを使い続けられる状態を実現します。