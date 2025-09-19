【SHANLING】コンパクト×クラシックデザイン、「CS43198」と「デュアルSGM8262-2」を採用した新たなCDプレーヤー、『CD80II』を９月２６日(金)より発売開始

株式会社MUSINSHANLING CD80II

株式会社MUSINは「SHANLING」から、コンパクトな金属筐体デザインに「CS43198」と、「デュアルSGM8262-2」を採用した、新たな据え置き型CDプレーヤー「CD80II」を2025年9月19日(金)より予約を開始し、2025年9月26日(金)より販売を開始いたします。

『コンパクト×クラシック』構成

CD80IIの最大の特長は、高品質なCD音楽をユーザーが手軽に長時間お楽しみ頂けるよう設計されているという点です。

安定性と耐久性を追求したトレイ式CDドライブは製品の長時間駆動を叶え、Cirrus Logic社のフラッグシップDACチップ『CS43198』による卓越した高解像度サウンドは、ユーザーの音楽体験をより活気をもたらします。

入力系統は「CD再生」「USBメモリ」「Bluetoothレシーバー機能」に対応、出力系統は「3.5mm/4.4mmヘッドフォン端子」「RCA端子」「coaxial(同軸)端子」に対応。

これらの入出力の切り替えは、フロント部分のディスプレイから手軽に操作することが可能です。

このように幅広いオーディオ環境とのマッチングを叶え、コンパクトなデスク環境で高品質な音楽体験を叶えるため、CD80IIは開発されました。

Cirrus Logic『CS43198』搭載繊細なサウンドと、強力なデコード

CD80IIには、Cirrus Logic社のフラッグシップDACチップ「CS43198」を採用しています。

この優れたデコード性能と繊細なディティールを表現を持つDACチップに、SHANLINGの37年に渡るチューニング技術を組み合わせることで、卓越した高解像度を実現し、リスナーに活気に満ちたサウンド表現をお届けします。

デュアルSGM8262-2搭載最大出力850mW@32Ωを実現

CD80IIは、アンプチップ「SGM8262-2」をデュアル搭載しています。

これにより、高い出力電流と強力なダイナミックレンジを実現し、最大出力850mW@32Ωという出力を有しています。

高インピーダンスのヘッドフォン等の駆動をも可能にし、幅広いオーディオ製品で快適にご利用頂けます。

Panasonic『フィルターコンデンサー』クリアなレイヤー表現と、豊かなディティール

CD80IIは、Panasonic社のフィルターコンデンサーを採用しています。

このコンデンサーによるチューニングで、クリアなレイヤー表現と、豊かなディティールを持つサウンドパフォーマンスを実現しました。

1.28インチ高精細カラー画面 シンプルなUIで快適な操作性を実現

CD80IIのフロント部分には、1.28インチの円形ディスプレイが搭載されており、再生中の楽曲の表示や、ボリュームダイヤルを利用した各種設定変更などの操作を行う事が可能です。

シンプルなUIは、ユーザーが快適に操作できることを目指した設計となっており、入出力系統の切り替えや設定の変更まで、快適にアシストします。

リモートコントロール対応 遠隔操作で快適な音楽体験を実現

CD80IIは、付属品のリモコンによる遠隔操作が可能です。

専用APP「Eddict Player」のSyncLinkシステムにも対応しており、アプリ内からペアリングすることで、Gain変更やライブラリスキャン等の様々な操作を、スマートフォンから簡単に行う事ができます。

より手軽に、快適な環境でCD80IIをお楽しみ下さい。

Junzheng「X1000E」プロセッサー 消費電力の最適化とスムーズな操作を

CD80IIは、SHANLING「CR60」にも採用しているJunzhengの「X1000E」をメイン制御チップに採用しています。

この制御チップにより、システムの演算能力を大幅に向上させ、 消費電力を最適化し、低遅延起動を実現しました。

さらにスムーズで滑らかな操作性により、各種操作をストレスなくご利用頂けます。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1187.html

サイズ：280×205×52mm

重量：2.6kg

スクリーン：1.28インチ（240x240）高精細カラースクリーン

操作方法：Eddict Player、リモコン、ボリュームノブ

プロセッサー：Junzheng「X1000E」

DAC：Cirrus Logic「CS43198」

Bluetoothバージョン：5.0

対応コーデック(受信のみ)：LDAC、AAC、SBC

サポートディスクの種類：CD/CD-RW/CD-R

USB再生対応フォーマット：DSD / DXD / APE / FLAC / ALAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3

WMA / AAC / OGG / MP2 / M4A / AC3 / OPUS / TAK / CUE

USB再生対応サンプリングレート：384kHz/32bit、DSD256、MQA 4X

Gain：High、Low

音声仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/154_1_e581f7f72461cb5377a61eff376372d4.jpg?v=202509200725 ]

※その他の仕様は製品ページ（詳細ボタン）よりご確認ください。

製品情報【SHANLING CD80II(Silver/Black)】

販売スケジュール

予約受付開始日：2025年9月19日（金）

販売開始日：2025年9月26日（金）

価格情報

通常税込販売価格：54,450円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/Importbrands/1187.html(https://musinltd.com/Importbrands/1187.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ダイレクトショップ

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)