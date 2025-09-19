【10月16日(木) 開催】「採用ウルトラキャンプ」にThinkingsが登壇

Thinkings株式会社

組織づくりのプラットフォーム「sonar HRテクノロジー」を展開するThinkings株式会社（シンキングス、本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 崇）の新規事業開発責任者 森田 徹が、株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下ワンキャリア）主催の大型カンファレンス「採用ウルトラキャンプ」（2025年10月16日(木)、京都市開催）に登壇し、「ATSが支える新卒・中途の境界を超えた新しい採用戦略」について解説します。

セッション内容

人材の流動性が高まる現代において、企業は外部からの採用だけでなく、社内での人材活躍と定着にも注力する必要があります。本セッションでは、社内公募を含む多様なチャネルとATSの活用により、採用活動の精度と再現性を高めるためのポイントをご紹介します。

タイトル：採用の枠を超える！ATSが支える新卒・中途の採用戦略

登壇者：Thinkings株式会社 事業開発室 新規事業開発責任者 森田 徹

時間：15:20～15:50

場所：ステージB

詳細はこちら：https://service.onecareercloud.jp/lp/saiyo-ultra-camp-2025?m=sponsor/Ebxzj-lg

「採用ウルトラキャンプ」について

ワンキャリアが初開催する本イベントは、“「採用」を開こう、そして超えよう。”をコンセプトに、他領域・他企業の知見を織り交ぜて採用を深化することで、新たな気付きを促す機会を提供するイベントです。

人口減少社会に伴う働き手不足や売り手市場化、Z世代の労働に対する価値観の変化などにより、採用の難易度が年々高まる中で、マーケティングやファイナンス、IR、広報、社内文化醸成、育成などの専門家と共に採用の考え方や手法を捉え直し、採用を超えた気付きが見つかるコンテンツが多数用意されています。

名称：採用ウルトラキャンプ

開催日時：2025年10月16日（木）

受付開始 10:00 完全退場 20:00

※セッションコンテンツ等終了後、同会場内でアフターパーティーを開催

会場：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

参加対象：採用担当者、経営者/CHROなど（約1,000名を想定）

主催：株式会社ワンキャリア

後援：京都市、京都商工会議所

参加費：無料

申込方法：Web サイトからお申し込みいただけます

Web サイト：https://service.onecareercloud.jp/lp/saiyo-ultra-camp-2025

当社が「採用ウルトラキャンプ」に期待すること

人事や経営に携わる皆さまにとって、本イベントが、新たな出会いや学びの場となることを期待しています。

採用活動が難しさを増す現代において、多くの企業がそのあり方の見直しを迫られています。本イベントを通じて、ご参加の皆さまが自社の採用戦略を深く考え、変革を起こすきっかけを得られるよう、当社はスポンサー企業として、セッションでの講演やブースでの情報提供などを通じて皆さまをご支援いたします。

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、 個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。

・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」

これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

sonar HRテクノロジーについて（ https://thinkings.co.jp/service/(https://thinkings.co.jp/service/) ）

「sonar HRテクノロジー」は、人材の採用から活躍まで一気通貫で対応可能な組織づくりのプラットフォームです。その中心となる採用管理システム「sonar ATS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化や、データ分析による効率化を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、文部科学省、LINEヤフー株式会社など、2,300社を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/0919_urtra_camp

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=zsP6iTaiQz0

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる

グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。

会社名：Thinkings株式会社

代表者：代表取締役社長 吉田 崇

設立：2020年1月

所在地：東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル5階

URL：https://www.thinkings.co.jp

事業内容：HR Tech事業（採用管理システム「sonar ATS」の企画・開発・運営・販売など）