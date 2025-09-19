Ｓｋｙ株式会社 × 株式会社データビークルの共催セミナー「生成AIで実現！データ活用を100倍進める次世代データ分析」を開催いたします

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、株式会社データビークルと共催で「生成AIで実現！データ活用を100倍進める次世代データ分析」と題したオンラインセミナーを、2025年10月21日（火）に開催いたします。

データ活用やデータドリブン経営という言葉が当たり前に口にされる昨今、実際は単なるデータのグラフ化で終わっていませんか？

ほんの少し角度を変えてみたくなってもデータ準備に時間がかかるため思いどおりのタイミングで思いどおりに可視化できない原因はなんでしょう？

困り果てて生成AIに相談してもデータ準備を繰り返し要求されて諦めていませんか？

本セミナーでは“安価に”“高速に”データモデリングを実現するプロダクトを製品発表に先駆けて解説いたします。専門用語なしの30分。ぜひ、ご参加ください。

セミナー詳細（株式会社データビークル Webサイト）

https://www.dtvcl.com/20251021seminar_sky/

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1135_1_549bca76b52829d75f2063910ad4b127.jpg?v=202509200725 ]

■アジェンダ

○第1部 データ活用を100倍進める！ 次世代データ分析[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1135_2_1d66878e1dd2684d81226f043e9e9ca8.jpg?v=202509200725 ]

○第2部 QAセッション

参加者の皆さまからのご質問にリアルタイムでお答えします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1135_3_51407e682da3b9d28c63c29d76d5e528.jpg?v=202509200725 ]

※内容は予告なく変更する場合がございます。

■お申し込み

※下記Webサイトにてご登録の上ご参加ください。

セミナー参加申し込みWebサイト（株式会社データビークル Webサイト）

https://www.dtvcl.com/20251021seminar_sky/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

