【9/19より】「省力化投資補助金(一般型)4次公募」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
2025年9月19日、中小企業庁の「省力化投資補助金(一般型)」4次公募が開始します！
人手不足に悩む中小企業等を対象に、設備導入・システム構築等の省力化投資について最大1億円を補助します。
☆スケジュール
公募開始：2025年9月19日（金）
申請受付：2025年 11月上旬（予定）
公募締切：2025年 11月下旬（予定）
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
