【〈第5期〉歯科衛生士向けセミナー】第3回目が9月21日(日)開催！新しいTBIをシステム化したい人は必見！

株式会社オール・デンタル・ジャパン【ADJ】（代表取締役：木下英明・廣田祥司）はDH向けハンズオンセミナーを、2025年9月21日（日）に都内のクリニックにて開催致します。

大好評につき今年で5年目を迎える人気セミナーです。

＜お申込みはこちらから＞

https://forms.gle/pbXcnfNL4fJNzLG46

第3回目のセミナーの内容

第2回目セミナーの様子

午前の講義：「フッ化物応用基礎」

“フッ素の神様”として広く知られる 東京歯科大学 名誉教授 眞木吉信先生 をお迎えし、フッ化物の基本から臨床応用までを徹底解説。豊富な知識と経験をもとに、皆さまがしっかり理解できるまで丁寧にご指導いただきます。

午後の実習：「口腔内写真・FACEスキャン・NIRI」

最新の実習を通じて、臨床現場で欠かせないスキルを実践的に習得していただけます。

本セミナーは 少人数制でアットホームな雰囲気の中、気になる点はその場で気軽に質問でき、納得いくまで学べるのが大きな魅力です。

ぜひこの機会に、基礎から実践までを一気に学び、日常臨床に役立つ知識と技術を身につけてください。





【協賛企業】

・インビザライン・ジャパン合同会社 様

・株式会社 RAY JAPAN 様

【時間】

10：00～17：00（受付開始 9：45～）

【会場】

こばやし歯科クリニック

(東京都江戸川区中央4-11-8 アルカディア親水公園ビル3F)

※院内履きをご持参ください。

HP：https://www.k-dc.net/

【対象】

歯科医師および歯科衛生士、学生

【講師】

東京歯科大学 名誉教授

眞木吉信 先生

【経歴】

昭和５３年３月 東京歯科大学卒業

昭和６２年９月 スウェーデン，ルンド大学歯学部口腔微生物学講座留学

平成 ２年４月 東京歯科大学口腔衛生学研究室助教授

平成１４年４月 東京歯科大学衛生学講座教授

平成１４年４月 （公財）ライオン歯科衛生研究所附属東京診療所院長

平成２２年４月 東京歯科大学社会歯科学研究室教授

平成２８年４月 東京歯科大学衛生学講座教授

【参加費】

ADJ 会員： 20,000 円

非会員：30,000 円

※税込・テキスト代・実習費・昼食費込

ADJ会員の入会はこちらから(https://salon.all-dental-japan.com)

次回以降のセミナーについて

第4回 10月5日（日）

フッ化物溶液作成

濃度測定

第5回 11月2日（日）

マイクロスコープ

PMTC・PTC

まだまだ参加申し込み受付中ですので、ぜひご参加ください！





【お問い合わせ】

株式会社オール・デンタル・ジャパン

サポートデスク

【TEL】03-6820-1000

【Mail】info@all-dental-japan.com