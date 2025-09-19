【〈第5期〉歯科衛生士向けセミナー】第3回目が9月21日(日)開催！新しいTBIをシステム化したい人は必見！
株式会社オール・デンタル・ジャパン【ADJ】（代表取締役：木下英明・廣田祥司）はDH向けハンズオンセミナーを、2025年9月21日（日）に都内のクリニックにて開催致します。
大好評につき今年で5年目を迎える人気セミナーです。
＜お申込みはこちらから＞
https://forms.gle/pbXcnfNL4fJNzLG46
第2回目セミナーの様子
第3回目のセミナーの内容
午前の講義：「フッ化物応用基礎」
“フッ素の神様”として広く知られる 東京歯科大学 名誉教授 眞木吉信先生 をお迎えし、フッ化物の基本から臨床応用までを徹底解説。豊富な知識と経験をもとに、皆さまがしっかり理解できるまで丁寧にご指導いただきます。
午後の実習：「口腔内写真・FACEスキャン・NIRI」
最新の実習を通じて、臨床現場で欠かせないスキルを実践的に習得していただけます。
本セミナーは 少人数制でアットホームな雰囲気の中、気になる点はその場で気軽に質問でき、納得いくまで学べるのが大きな魅力です。
ぜひこの機会に、基礎から実践までを一気に学び、日常臨床に役立つ知識と技術を身につけてください。
【協賛企業】
・インビザライン・ジャパン合同会社 様
・株式会社 RAY JAPAN 様
【時間】
10：00～17：00（受付開始 9：45～）
【会場】
こばやし歯科クリニック
(東京都江戸川区中央4-11-8 アルカディア親水公園ビル3F)
※院内履きをご持参ください。
HP：https://www.k-dc.net/
【対象】
歯科医師および歯科衛生士、学生
【講師】
東京歯科大学 名誉教授
眞木吉信 先生
【経歴】
昭和５３年３月 東京歯科大学卒業
昭和６２年９月 スウェーデン，ルンド大学歯学部口腔微生物学講座留学
平成 ２年４月 東京歯科大学口腔衛生学研究室助教授
平成１４年４月 東京歯科大学衛生学講座教授
平成１４年４月 （公財）ライオン歯科衛生研究所附属東京診療所院長
平成２２年４月 東京歯科大学社会歯科学研究室教授
平成２８年４月 東京歯科大学衛生学講座教授
【参加費】
ADJ 会員： 20,000 円
非会員：30,000 円
※税込・テキスト代・実習費・昼食費込
ADJ会員の入会はこちらから(https://salon.all-dental-japan.com)
次回以降のセミナーについて
第4回 10月5日（日）
フッ化物溶液作成
濃度測定
第5回 11月2日（日）
マイクロスコープ
PMTC・PTC
まだまだ参加申し込み受付中ですので、ぜひご参加ください！
【お問い合わせ】
株式会社オール・デンタル・ジャパン
サポートデスク
【TEL】03-6820-1000
【Mail】info@all-dental-japan.com