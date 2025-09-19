矢沢永吉ソロデビュー50周年を記念した東京ドームライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』「ABEMA PPV」にて生配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ロックミュージシャン・矢沢永吉さんのデビュー50 周年を記念したアニバーサリーライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』を、2025年11月8日（土）17時より、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを2025年9月19日（金）18時より販売開始いたします。

ロックバンド『キャロル』を解散後、1975 年にソロデビューをした矢沢永吉さん。ソロデビュー以降、これまでオリコンアルバムランキング「最年長 1 位獲得アーティスト」記録、新国立競技場においての有観客初公演を成功させるなど、数々の金字塔を打ち立ててきました。

そして、デビュー50 周年を迎える今年、76 歳になる矢沢永吉さんが新たな記録に挑戦。デビュー50 周年を記念したアニバーサリーライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』を東京ドームにて開催します。11 月 8 日（土）・9 日（日）に開催される本公演は、東京ドーム単独公演の世界最年長記録を持つポール・マッカートニーと並び、日本人アーティストに限れば 76 歳になる矢沢永吉さんが最年長となる、まさに新たな記録がかかった特別な公演です。

2日間で 10 万人の動員が予定される本公演のチケットは販売開始後すぐにソールドアウト。「東京ドーム公演を観たい！」という声を多数受け、このたび 11 月 8 日（土）の公演を「ABEMA PPV」にて生配信することが決定しました。矢沢永吉さんの新たな伝説が刻まれる瞬間を、ぜひ「ABEMA」にてご堪能ください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年9月19日（金）18時からチケットの販売（※1）を開始し、4,400円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途400円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』配信概要

▼出演者

矢沢永吉

▼配信日時

2025年11月8日（土）17時00分～ 本編開始 （16時30分～配信開始）

▼見逃し配信

2025年11月16日（日） 23時59分まで

▼視聴料金

4,400円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

▼販売期間

2025年9月19日（金）18時00分～2025年11月16日（日） 21時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/055d5497-2cf6-4da9-92da-7c190421c8e3

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生配信につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872