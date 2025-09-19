ＳＤＧｓ私募債「広告ＰＲ型」の引受けについて(株式会社日圧機販)

株式会社中国銀行

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。９月１９日（金）に、株式会社日圧機販の『ＳＤＧｓ私募債「広告ＰＲ型」』の引受けと財務代理人を務めることとなり、その手数料の一部で、発行企業さまのＳＤＧｓに関する取組みについての広告を山陽新聞に掲載いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「広告ＰＲ型」』

広告掲載を通じた、発行企業さまのＳＤＧｓへの取組みに対する支援を目的として、山陽新聞または岡山駅南地下道のデジタルサイネージに発行企業さまのＳＤＧｓに関する取組みについて広告を掲載する私募債。

【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：株式会社日圧機販 第２回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：岡山県岡山市南区藤田２２１３-２- 代 表 者 ：渡邉 鉄平- 業 種 ：機械器具設置工事業- 売 上 高 ：１，４３２百万円（令和６年９月期）- 発 行 額 ：１００百万円- 発 行 日 ：令和７年９月１９日（金）- 発行期間 ：３年- 返済方法 ：満期一括償還- 資金使途 ：運転資金- コメント ：『教育×雇用で未来をつくる即戦力』：日圧インディア（今春設立のインド子会社）は「インド人即戦力職人を１年で育成」を合言葉に、教育と技能訓練により、日印で活躍できる人材を育成します。インドでは雇用創出と生活水準向上を、日本では人材不足の解消と現場の安全・品質向上を実現。両国の未来を支えるＳＤＧｓに沿った持続可能モデルです。