補助金クラウド、成長加速化補助金の申請支援において採択率が全体平均の約3.2倍と高水準を記録

補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役： 佐藤 淳、以下「Stayway」）は、2025年9月19日(金)に結果が公表された「中小企業成長加速化補助金」第1回公募において、採択率が全体平均の約3.2倍という高水準を記録いたしました。

高採択率の背景

この度の申請において、当社が高い採択率を記録した理由は、主に以下の点にあります。まず、支援先企業が補助金の目的に沿った素晴らしい事業計画を立てていたこと、そして当社が充実した支援体制を構築していたことです。当社の支援体制は、以下の要素に基づいています。

１. 高度な専門性を備えた支援人材

当社には、公認会計士をはじめ、コンサルティングファーム出身のメンバーが多数在籍しており、事業計画書の作成に豊富な経験を持つスタッフが揃っています。これにより、豊かな知見と実績を活かし、高品質な事業計画書の作成が可能です。

２. 組織的な品質管理とチーム体制

当社では、事業計画書の作成方法や進行方針を統一し、入念に審査ポイントの認識を合わせることで、質の高い計画書作成を組織的に担保しています。さらに、1つの企業に対して2～3名のスタッフが連携して支援を行っており、メンバー間で知見を共有しながら、より精度の高い計画書作成を実現しています。

３. 「補助金クラウド Powered by Generative AI」による効率化

当社が独自に提供する「補助金クラウド Powered by Generative AI」(当社の生成AIによる計画書作成支援ツール)を活用することで、計画書作成時のアイデア出しが効率的に進み、支援者はより重要なポイントに注力できるようになります。このツールにより、作業効率が向上し、クオリティを保ちながら迅速な対応が可能です。

当社実績

■当社採択率：

51.9％（採択件数：14件／申請件数：27件）

■全国平均採択率：

16.3％（採択件数：207件／申請件数：1,270件）

Stayway代表取締役 佐藤淳からのコメント

成長加速化補助金は、採択されれば最大5億円の補助金を獲得でき、売上拡大や持続的な賃上げに繋がる大きなチャンスです。そのためには、質の高い事業計画書の作成が求められます。特に、申請には高度なノウハウと非常に多くのリソースが必要であり、自社のみで申請を行った企業の多くが、ノウハウやリソースの不足により困難を抱えていると伺っています。

このような状況の中、弊社の支援を受けた企業様が全体平均の約3.2倍となる51.9%という高い採択率を記録できたことは、非常に嬉しく感じております。今後も、さらに充実した支援体制を構築し、企業様の成長をサポートしてまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

