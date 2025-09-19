ハートシリーズから新商品が登場！ プロゴルファー菅沼菜々選手出演の新CMが完成

■不二家の「ハートシリーズ」より新商品が2品登場


◆ハートクッキーから2品目が登場「ハートクッキー（ストロベリーチョコ）」


1935年の発売から今年で90周年を迎えた不二家のロングセラー商品「ハートチョコレート」をはじめとする「ハートシリーズ」から初のビスケット商品として2025年3月に登場した「ハートクッキー」に、この度新商品が登場します。サクッとほどけるような食感で、味も形も愉しめる甘酸っぱい味わい。可愛い苺のハートクッキーをお愉しみください。



【特長】


・くちどけ良く甘酸っぱい味わいのストロベリークッキーとチョコレートを組み合わせた、味も形も愉しめるハート型クッキー


・栃木県産とちあいかの果汁をストロベリークッキーに使用


・サクッとほろほろな食感


・メッセージが書き込める個包装で、手軽に気持ちを伝えられる





商品名 　「ハートクッキー（ストロベリーチョコ）」


発売日　2025年9月22日（月）全国発売


中味仕様　クッキー


表示内容量　9枚（個包装してあります。）


参考小売価格　オープンプライス


ＪＡＮコード　4902555170619



◆「栗」と「チョコ」の組み合わせ「ショコラウェファース（和栗）」


「ハートシリーズ」の「ショコラウェファース」より、秋の味覚の代表「栗」の味わいが愉しめる期間限定商品が登場します。和栗のクリームをウェファースでサンドし、さらになめらかなチョコレートでコーティングした5層仕立てのウェファースチョコレートです。



【特長】


・和栗のクリーム（2層）をウェファース（3層）でサンドし、なめらかなチョコレートでコーティングした5層のウェファースチョコレート


・熊本県産和栗パウダー使用


・ひとくちで食べられるサイズ


・個包装のため、配り菓子にもぴったり





商品名 　「ショコラウェファース（和栗）袋」


発売日　2025年9月22日（月）全国発売


中味仕様　準チョコレート菓子


表示内容量　12個（個包装してあります。）


参考小売価格　オープンプライス


ＪＡＮコード　4902555160375



■プロゴルファー菅沼菜々さんが新CMで多彩な姿に変身！


不二家のロングセラー「ハートチョコレート」をはじめとしたハートシリーズにて、現在スポンサー契約中である菅沼菜々さんを起用したCM第3弾『そのハート、きっとエールだ。』篇を2025年9月22日（月）より全国でオンエア開始いたします。



不二家ハートシリーズ新CM『そのハート、きっとエールだ。』篇より

今回のCMでは、菅沼さんへの想いや応援する気持ちが集まって、ハートチョコレートやハートクッキーを通して届き、菅沼さんがパティシエ、レーサー、アイドルと“なりたい自分”へ次々に変身していきます。ハートが溢れていく様子は、「想いがカタチになる」という世界観と、ハートチョコレートは「想いを届ける、夢を応援するチョコレート」であることを表現しました。



特に注目は、昨今アイドルとしての活動でも話題を集める菅沼さんが披露するダンスシーン。ハートをモチーフにした楽曲に合わせたキュートなパフォーマンスは、普段の競技シーンでは見られない一面を垣間見ることができます。「そのハート、きっとエールだ。」をキャッチコピーに、ハートチョコレートに込められた“エール”の気持ちが、視聴者に勇気や温かい気持ちを届けてくれるようなCMが完成しました。


■菅沼菜々さんインタビューコメント



Q1.CM撮影はいかがでしたか？


A1.いろんな姿に変身できるCMですごく楽しかったです。特に、アイドルに変身して踊るシーンは新鮮でしたし、嬉しかったです。ヘルメットを被って、レーサー姿になったことも新鮮でした。



Q2.子どもの頃“将来の夢”として憧れていた職業について聞かせてください。


A2.小さい頃はパティシエと警察官になりたかったです。パティシエに関しては、誕生日のときにケーキを家族で食べたりすると、「私もこういう美味しいケーキを作りたい」と思ったことがよくありました。警察官に関しては、悪い人を捕まえるのがすごくかっこいいなと思っていた時期があり、子どもの頃は、スーパーで万引きGメンの真似をしていたりしました。「あの人怪しいな」とか妄想しながら、Gメンごっこをしていました（笑）。



Q3.菅沼さんが“今エールを送りたい”と思う人はいますか？


A3.今エールを送りたいのはいつも仲良くしてくれる友達です。私は普段、ツアーで各地を点々としているので、なかなか時間を作れず、一緒に遊ぶ機会が少ないのですが、わざわざ時間を合わせて遊んでくれたり、いつも応援してくれるのですごく感謝しています。その友達に私が贈りたいのは「ハートチョコレート（ピーナッツ）」です。カリッとした食感で、しっかり甘さもあって、そして形がハートなので思いを伝えるのにぴったりかなと思います。



Q4.今回のCMで注目してほしいポイントを教えてください。


A4.どのなりたい自分も全力で楽しんで演じたので、表情や細かい動きまで注目してみていただきたいなって思います。（最後のダンスシーンで披露した）「ハートチョコチョコダンス」がすごく可愛くて見どころですし、皆さんも覚えられるようなダンスなので一緒に覚えて踊ってほしいです。



Q5.普段ゴルフをプレーされていてファンからの気持ちが一番伝わる瞬間はどんなときですか？


A5.プレー前や、終わった後に「頑張ってください」と声をかけてくださったり、お手紙やプレゼントをいただくこともあるので、そういうときにファンの方の気持ちが伝わると感じます。小さい女の子からもらったお手紙ですごく心が温かくなったことがありました。「菜々ちゃん頑張ってね」って似顔絵と一緒に書いてくれたりして、泣きそうになりました。



Q6.最後にCMをご視聴の皆様へメッセージをお願いします。


A6.たくさんの“なりたい自分”に変身したCMを楽しんでいただけたら嬉しいです！ このハートチョコを通して皆さんにエールが届きますように！（手でハートポーズ）



■新CM概要


タイトル　：　不二家ハートシリーズ新CM『そのハート、きっとエールだ。』篇（30秒／15秒）


放映開始日：　2025年9月22日（月）


放映地域　：　全国













広告主　：株式会社不二家


広告会社：株式会社クオラス


制作会社：株式会社UUAVE


菅沼菜々選手プロフィール


2000年2月10日生まれ　東京都立川市出身　埼玉栄高等学校出身。父の影響で5歳からゴルフをはじめ、2017年日本ジュニアゴルフ選手権競技（女子15歳～17歳の部）で優勝。高校卒業後、2018年に挑戦したプロテストで一発合格。2023シーズンにNEC軽井沢72ゴルフトーナメントにて初優勝を飾り、2025シーズンではパナソニックオープンレディースにて自身３勝目を手にし、今後さらなる飛躍を目指す。



