「いち髪　流し前髪キープコーム」新ＣＭ「前髪あげた日」篇 ９月１９日（金）放映開始　～シンガーソングライター、コレサワさん初の全国放映ＣＭで、れ子ちゃんがニューヘアスタイルを披露～

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）が展開する、“日本の髪を本質から考える。”「いち髪」スタイリングシリーズから、新商品「流し前髪キープコーム」がこの８月に誕生。新ＣＭ「前髪あげた日」篇を２０２５年９月１９日（金）から全国で放映いたします。

今回のＣＭにはシンガーソングライターのコレサワさんを起用。メディアには顔出しをしていないコレサワさんの代わりに、れ子ちゃんというクマのキャラクターが出演する、愛おしくてどこか心地よいＣＭです。

いち髪 流し前髪キープコーム」 新ＣＭ 「前髪あげた日」篇 公開ＵＲＬ

https://www.kracie.co.jp/ichikami/adgallery/

【新ＣＭ「前髪あげた日」篇について】

「前髪あげた日」篇は、いつもの“前髪あり”スタイルの「れ子ちゃん」と初めて“前髪をあげた”日の「れ子ちゃん」の様子を交互に映し出し、新商品「いち髪 流し前髪キープコーム」の魅力を伝えています。

冒頭は、風を受けて両手で前髪を押さえながら歩く“前髪あり”の「れ子ちゃん」。一方、“前髪をあげた”日の「れ子ちゃん」は、風を味方にして軽やかな足取りで気持ちよさそうに歩いています。

シーンが変わると、“前髪あり”の「れ子ちゃん」はスマホを鏡代わりに手ぐしで前髪を必死に整えたり、後ろを向いて風から前髪を守ったりと大変そう。ラストでは、「流し前髪キープコーム」を使った「れ子ちゃん」が、美しく流れる前髪をキープしたまま、心地よい風を楽しむ姿が描かれています。

このＣＭのために書き下ろされた楽曲「前髪」は、「自分を好きでいる」ことにもっと自信をくれる、そっと背中を押してくれるやさしい応援歌です。また、前髪をあげた「れ子ちゃん」が公開されるのは今回が初めて。ぜひ書き下ろし楽曲「前髪」と、レアな「れ子ちゃん」もお楽しみください。

※日本の髪を本質から考える：日本の風土や気候などの環境に合わせたヘアケア方法を研究しています。



【ＣＭ概要】

■タイトル

・「前髪あげた日」篇 ３０秒

・「前髪あげた日」篇 １５秒

■出演 れ子ちゃん（コレサワ イメージキャラクター）

■ナレーション コレサワ

■楽曲 「前髪」コレサワ

■放映開始 ２０２５年９月１９日（金）

■ＷＥＢサイト https://www.kracie.co.jp/ichikami/adgallery/

※ＷＥＢサイトでは、「コレサワさんインタビュー」動画も公開いたします。

【ナレーション収録エピソード】

少し緊張気味で収録ブースに入られたコレサワさん。咳払いをして気合いを入れ、お水を一口飲まれました。しかし、１テイク目からスタッフ期待の表現で、「かわいい～！」とスタジオ内は和やかなムードになり、収録は順調にスタートしました。

セリフの「キライ」や「キモチいい」のニュアンスを何度も変えて、ちょっと拗ねたような「キライ」や、肩の力を抜いたような「キモチいい～」など、監督の要望に応えるように表現するコレサワさんに、スタッフからは「さすがの表現力だなあ」と感嘆の声が上がっていました。コレサワさんは、「いち髪の、流し前髪キープコーム、誕生。」のセリフを巻きめでというリクエストに苦戦している様子も。何度も練習をして「できるできる！」と自分を鼓舞していました。集中しすぎて合図に気づかず、セリフのタイミングを逃す場面もあり、「ぼーっとしてました！（笑）」と正直に話され、現場は笑いとほっこりした空気に包まれながらの収録となりました。苦戦しながらも「何度もやらせてください！」と粘り、無事に収録を終えたあとは、少し照れたように笑いながら「ありがとうございます！」と元気に挨拶をされていました。

【いち髪 新ＣＭ「前髪あげた日」篇（３０秒）ムービーカット】

【コレサワさん プロフィール】

■プロフィール

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔を見ることができるのはＬＩＶＥのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

れ子ちゃん

■経歴

２０１７年８月９日に１ｓtアルバム『コレカラー』でデビュー。

２０１８年９月、２ｎｄアルバム『コレでショー』

２０２１年３月、３ｒｄアルバム『純愛クローゼット』

２０２２年８月、ミニアルバム『サマラブ』

２０２３年４月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

２０２４年３月、ミニアルバム『日々愛々』

２０２５年３月、４ｔｈアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

をリリース。

【コレサワさん ナレーション収録インタビュー】

Ｑ１.ＣＭナレーション収録のご感想、受けた印象を教えてください。

コレサワさん：

あまりナレーションの場数を踏んできたわけではないので、レコーディングよりもドキドキしました。全国で「れ子ちゃん」のＣＭが流れるっていうのがまだ信じられなくて・・・（笑）「ほんとに流れるのかな！？」って、今でも不思議な気持ちで、でも嬉しいです。

Ｑ２.今回はいち髪から初めての、前髪にフォーカスした「流し前髪キープコーム」の発売ということで、視聴者の皆さんも使い心地や仕上がりが気になると思いますが、使ってみていかがでしたか？

コレサワさん：

クシみたいになっているので、シュッてやるだけでした！とても簡単に使えていいですね。前髪をあげたくなった時は使いたいと思います！

Ｑ３.今回は「前髪」をテーマにした楽曲も制作いただきましたが、どんな思いが込められていますか？

コレサワさん：

やっぱり前髪をテーマに曲を書きたいなって思った時に、女の子たちが自分の一番好きな髪型で過ごしてもらいたいなって気持ちがあって。今回は失恋ソングにはなっているんですけど、自分の好きな髪型で別れ話をしに行くというストーリーの楽曲を作ってみました。やっぱりこう、前髪を上げるって・・・ある人にとってはすごい勇気のいることだし、わたしもオデコを出すタイミングって気合い入れる時とか、気分変えたい時とかが多いので、みんながお化粧とか朝のメイクをしながらこの楽曲を聴いて、「流し前髪キープコーム」を使ってくれたら嬉しいなという気持ちで書きました。ぜひ聴いてほしいです。

Ｑ４.今回のＣＭで初めて「れ子ちゃん」が前髪を上げたと思いますが、コレサワさん自身は前髪を上げられることはありますか？

コレサワさん：

この曲のレコーディングの時に上げてみました！いつもその楽曲の主人公の女の子の服装とかを予想して、自分なりにこういう女の子が主人公かなっていう服装で歌ったりするんです。この「前髪」という曲を歌う時は前髪を上げて別れ話をしに行く曲だったので、上げてみました（笑）

―インタビュアー：ちなみに今日のお衣装もそういったイメージをされて・・・？

コレサワさん：

そうですね！いち髪さんはお花のモチーフが多かったりするので、お花を選びました！

Ｑ５.最後に、新しい「れ子ちゃん」の姿をファンの方にご覧いただけるような演出になっております。CMをご覧になる皆様に挨拶をお願いします

コレサワさん：

「れ子ちゃん」が初めて前髪をあげます・・・！こんな素敵な機会をいただけて嬉しいです。是非「れ子ちゃん」の新しい前髪と、わたしの新しい楽曲にも注目してCMを見てくれたら嬉しいです。

【コレサワさん 武道館ライブについて】

２０２５年９月１６日（火）に、コレサワさん初となる日本武道館公演「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館 Supported by LIVE DAM WAO！、いち髪」が開催されました。来場者には「いち髪」のシャンプー＆コンディショナーミニセットが配布されたほか、最寄りの九段下駅にはコレサワさん出演のオリジナルポスターが掲出され、ライブ公演と連動したプロモーションが展開されました。

【連動企画：『流し前髪キープコーム発売記念キャンペーン』について】

新ＣＭの放映に合わせて、Ｘキャンペーンを実施いたします。

いち髪Ｘ公式アカウント（@kracie_ichikami）とフォローして、指定の投稿をリポストした方の中から抽選で、「いち髪 流し前髪キープコーム」現品が１００名様に当たります。

■キャンペーン期間

２０２５年９月１９日(金)４：００～１０月２日(木)２３：５９

■キャンペーンＷＥBページ

https://www.kracie.co.jp/present/10192548_3853.html

【ご参考：新商品「いち髪 流し前髪キープコーム」について】

前髪にコームをサッと通すだけで、根元を立ち上げ、流し前髪を簡単セット＆キープするスタイリングアイテム

■商品特長

●「コーム一体型容器」採用

先端にコームが付いた一体型容器で、手ぐし感覚で簡単スタイリング。

長め前髪の根元から毛先まで美しい毛流れをつくります。

●ふんわりまとまりキープ

塗布部から均一に液が染み出すので、だまにならず、べたつきません。

パリッとならずに、ふんわり流し前髪をキープします。

●補修成分「純・和草プレミアムエキス」

米ぬかエキス・ツバキエキス・ベニバナエキス配合。

ダメージで失われた、髪のうるおいや艶を補給し、使うたび、美しい髪へと導きます。

●バッグに入れやすい持ち運びサイズ

●みずみずしく可憐に咲く山桜 満開の香り

■商品概要

■販売チャネル 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

■ＷＥＢサイト https://www.kracie.co.jp/ichikami/

■公式ＳＮＳ

＊Ｉｎｓｔａｇｒａｍ： https://www.instagram.com/ichikami_kracie/

＊X： https://x.com/Kracie_ichikami

以 上