テレビの注視データを取得するREVISIO　VR FORUM 2025『KDDIが考えるメディアプランニングの理想と現在地　～ROIを高める「量×質」のメディア戦略～』に登壇

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、10月8日・9日に開催される「VR FORUM 2025」にて、代表取締役社長の郡谷康士が登壇することをお知らせいたします。

弊社代表 郡谷の登壇セッションについて

「KDDIが考えるメディアプランニングの理想と現在地 ～ROIを高める「量×質」のメディア戦略～」VR FORUM 2025 REVISIO登壇セッション

広告投資の最適化とROI向上が求められる今、広告主自身がデータを駆使し、戦略的なメディアプランニングを行う動きが加速しています。

本セッションでは、日々メディア戦略のPDCAに取り組むKDDIの後舎様をお迎えし、広告主視点でのプランニングの理想像と現在地を掘り下げます。

広告が十分に届いたかという「量」、広告が視聴され、好意的に受容されたかという「質」--この両面をどのように意思決定に活かしているのかを紐解きながら、ROI最大化のためのプランニングのあり方と課題、展望を提示します。

開催日時 2025年10月9日（木）12:15～12:45（DAY2 Hall B）

※本セッションはリアルタイムでのオンライン配信はございません。アーカイブ配信は実施予定です。

スピーカー

・KDDI株式会社 ブランド・コミュニケーション本部

コミュニケーションデザイン部 メディア企画グループ グループリーダー 後舎 満様

・株式会社ビデオリサーチ

ソリューションユニット ビジネスソリューショングループ マネージャー 小泉 健二様

・REVISIO株式会社 代表取締役社長 郡谷 康士

VR FORUM 2025概要

テーマ：「Next STANDARDをともに。」

開催日時 2025年10月8日（水）・ 9日（木）

Day1｜10月8日（水） 10時45分開演～16時45分終了予定

Day2｜10月9日（木） 10時00分開演～17時20分終了予定

開催形式 会場（東京ミッドタウン・ホール）およびオンライン

参加費 無料（事前登録制）

プログラム 詳細は、特設サイト（https://vrforum.jp/2025）にて順次公開

お申し込みはこちら :https://vrforum.jp/2025/?utm_source=revisio&utm_medium=referral&utm_campaign=vrf2025_revisio_pr

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel（担当直通） 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社は2022/10/1より、TVISION INSIGHTS株式会社から社名を変更いたしました。

人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯の地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。