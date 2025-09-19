「黒霧島」「いいちこ」がポチッとギフトに新登場！セブン‐イレブンで交換できる本格焼酎ギフト
SBギフト株式会社（東京オフィス：東京都港区、代表取締役：大和清隆）は、SNSやメールで気軽に贈れる「ポチッとギフト」において、新たにセブン‐イレブンで交換可能なお酒ギフト4商品を、「ポチッとギフト(https://sbg.jp/c/gifts/store/brand/sej)」公式サイトおよび「LINEギフト(https://mall.line.me/sb/732f833a)」にて販売開始したことをお知らせします。
今回発売するのは、焼酎の定番として高い人気を誇る「芋焼酎 黒霧島」と「むぎ焼酎 いいちこ」。
手軽に贈れる200mlサイズと、お祝いや差し入れなど本格的な贈り物にもなる1.8Lパックの2サイズをご用意し、さまざまなギフトシーンに対応します。
新商品の概要
芋焼酎 黒霧島 200ml(https://mall.line.me/sb/732f833a/8201159) / 1.8Lパック(https://mall.line.me/sb/732f833a/8201160)
芋焼酎 黒霧島 25度 ペット 200ml
芋焼酎 黒霧島 25度 パック 1.8L
黒麹由来のトロっとしたあまみと、キリっとした後切れが特長の本格芋焼酎。
むぎ焼酎 いいちこ 200ml(https://mall.line.me/sb/732f833a/8201161) / 1.8Lパック(https://mall.line.me/sb/732f833a/8201162)
むぎ焼酎 いいちこ 20度 カップ 200ml
むぎ焼酎 いいちこ 25度 パック 1.8L
華やかな香りとすっきりとした味わいが楽しめる本格むぎ焼酎の定番。
販売サイト
ポチッとギフト公式サイト：https://sbg.jp/c/gifts/store/brand/sej/alcohol
LINEギフト：https://mall.line.me/sb/732f833a
法人企業向けポチッとギフト：https://www.softbankgift.co.jp/service/storeegift(https://www.softbankgift.co.jp/service/storeegift)
背景
これまで「ポチッとギフト」では、ビールやチューハイ、ハイボールなど日常的なお酒ギフトを中心に提供し、ご好評をいただいておりました。
その一方で、お客様からは「本格的なお酒も贈りたい」「焼酎のギフトが欲しい」といった声が多数寄せられていました。
そうしたニーズに応えるため、今回全国に店舗網を持つセブン‐イレブンで交換可能な商品として、定番焼酎の「黒霧島」と「いいちこ」をラインナップに加えました。
200mlは気軽なプレゼントに、1.8Lは父の日やお祝い事といった特別な贈り物に。日常の「今日もお疲れさま」から、大切な人への贈り物まで、幅広いシーンに対応します。
「ポチッとギフト」の特長
贈る側のメリット
手間とコストを削減： メールやSNSでURLを送付するだけで完了。梱包・配送の手間や費用、在庫管理が不要です。
スピーディな導入： 最短2週間で納品可能。 急なキャンペーンにも対応できます。
柔軟な対応： 小ロットからの発注や、API連携による自動発行にも対応しています。
受け取る側のメリット
高い利便性： 全国のセブン-イレブン店舗で、好きな時間に商品を受け取ることができます。
簡単に交換： 受け取ったURLをスマートフォンで開いてバーコードを提示するだけで、簡単に商品と交換できます。
SBギフトは、今後も魅力ある商品ラインナップを拡充し、自治体・企業の課題解決や、個人間の気持ちをつなぐソリューションを提供してまいります。
SBギフト会社概要
SBギフト株式会社は、メールやLINEで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、地域活性化に貢献する「地域活性化クーポン」、Webキャンペーンシステムなどを提供しています。豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。
商号 ： SBギフト株式会社
代表者 ： 代表取締役 大和 清隆
所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2
東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F
設立 ： 2006年9月
資本金 ： 3,500万円
事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供
URL ： https://www.softbankgift.co.jp/