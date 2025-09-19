中小企業の経営戦略にSNSを──AIが導く売上最大化セミナー開催のお知らせ

株式会社BOTANICO

人材不足や広告費の高騰に直面する今こそ、AIを活用し、SNSを経営戦略に組み込むことが求められています。

このたび開催する「AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナー」では、単なる情報発信にとどまらず、売上に直結するSNS活用法を経営者・幹部層に向けて解説します。

SNSが「更新が目的化」してしまう中で、時間と労力だけを消費していないでしょうか。本セミナーでは、AIを活用した投稿企画や分析の効率化、KPI設計の見直し、さらには中小企業ならではの勝ち筋を見つける具体的な手法を紹介。

フォロワー数にとらわれず、CVRを重視した戦略設計を実現するための視点を提供します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)

セミナーで学べること

AIで効率化するSNS運用術

投稿企画・分析・改善の自動化で属人化を解消。

売上を最大化する仕組み化設計

フォロワー数ではなく、LTV・CVRを重視したKPI設計。

中小企業ならではの勝ち筋発見法

限られたリソースでも成果を出すための思考法と事例。

登壇者プロフィール

ゴジキ（株式会社BOTANICO／アシナミSNS監修／野球著作家・評論家）

著書8冊を出版。SNSを起点に出版、メディア出演、法人の支援を次々と実現。

最新刊『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は予約段階で重版決定。

野球関係の他に経営者・中小企業を対象とした“仕組みで売上をつくる”伴走型支援を展開中。

BOTANCOではアシナミSNSを拡大中

マーケティングを用いた「集客と仕組み化」の実践に精通。

【セミナー登壇実績】

・「共感とデータで“語る力”をビジネスに」SNSで信頼を築く発信戦略 ― YouTube・X・Instagram活用の最前線

・SNS×AI活用によるブランディング戦略と売上創出セミナー

・事業拡大を加速するAI×集客・DX×シクミ化で組織最大化セミナー

対象者

開催概要

- SNSを運用しているが売上につながらず悩んでいる中小企業経営者- 属人化を解消し、AIを活用した仕組み化を取り入れたい経営幹部- 少人数で効率的に成果を出すマーケティング体制を学びたい方

開催日時：2025年11月5日（水） 15:00～16:00

開催方法：オンライン（Zoom）

対象：中小企業経営者・マーケティング責任者・SNS担当者

参加費：無料（事前申込制）

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)