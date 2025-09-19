「Smart City OSAKA Pitch 2025」に参画するスタートアップ・ベンチャー企業を募集します！

大阪スマートシティパートナーズフォーラム

日頃より本フォーラムの運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本フォーラムでは、市町村の地域・社会課題解決を促進するため、イベント及び会員限定サイトを通じて、市町村と会員企業の連携による実証・実装プロジェクトを推進しています。

このたび、ピッチイベント「Smart City OSAKA Pitch 2025」を開催しますので、お知らせいたします。

本イベントは、地域・社会課題の解決に資するソリューションを有するスタートアップ・ベンチャー企業が提案主体となり、大阪府内の市町村等を対象に自社サービスのプレゼンテーションを行っていただき、その中から優秀賞（3社程度）を決定するものです。優秀賞受賞者は、連携自治体が決定した場合、来年度の予算の範囲内で大阪スマートシティパートナーズフォーラムプロジェクト推進補助金（スタートアップ・ベンチャー枠）の申込が可能です。

つきましては、本イベントに参画いただくスタートアップ・ベンチャー企業を募集しますので、登壇を希望されるスタートアップ・ベンチャー企業の皆様におかれましては【申込みフォーム】よりエントリーいただきますようお願いいたします。

- イベントの概要（予定）〇開催日時：令和７年11月20日（木）14時00分～17時30分頃〇場所 ：QUINTBRIDGE（大阪府大阪市都島区東野田町４丁目15番82号）〇内容 ：各社プレゼンテーション、優秀賞の発表、審査委員からの講評、名刺交換会・交流会

- 応募要件・参加資格等〇対象企業 地域課題の解決に向けたサービスやソリューション（スマートシティの推進に寄与するものに限る）を持つスタートアップ・ベンチャー企業・設立10年以内の企業で、大阪府内の市町村との実証を希望する企業に限ります。本社所在地は不問。・OSPFの会員・⾮会員は問いません。ただし、補助金の申請は会員であることが条件となります。・当日、会場で発表いただける企業に限ります。〇次の各号に該当する者でないこと（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団⼜は同第６号に規定する暴力団員（２）大阪府暴力団排除条例第２条第３号および第４号に規定する暴力団員、暴力団員⼜は暴力団密接関係者を構成員とする者（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業を行っている者（４）活動内容が宗教的・政治的である者（５）その他、本フォーラムが、申し込みに不適当な事由があると判断した者

- 「Smart City OSAKA Pitch 2025」の実施要項

１ エントリー

市町村会員向けに、地域課題解決に資するサービスやソリューションをご提案いただきます。

応募は１社につき１件とします。

過去に登壇いただいた企業の参加も可能ですが、過去に提案していただいたサービスについては、その活用目的が異なる場合にのみ応募が可能となります。



(1)募集する提案テーマ

市町村会員向けの地域課題解決に資するソリューションをご提案ください。（以下のテーマに該当するもの）

※スマートシティ戦略部では、大阪広域データ連携基盤（ORDEN）や大阪府における総合行政ポータル「my door OSAKA（マイド・ア・おおさか）」の活用を推進しております。

上記テーマに基づきご応募いただくにあたり、可能な限りデータ利活用の視点も加えていただけますと幸いです。

(2)提出資料、応募方法

概要資料とプレゼンテーション資料を提出していただきます。

留意事項、資料に盛り込むべき内容を確認の上、資料を作成してください。

＜提出が必要な資料＞

〇概要資料（指定様式あり）

・指定された様式に、提案内容を簡潔に１ページで示した資料を作成してください。

・様式は、下記＜応募方法＞に記載の「参加申込はこちら」内より、ダウンロードしていただけます。

〇プレゼンテーション資料（指定様式なし）

・フォーマットは、パワーポイント（ppt形式または、pptx形式）にて、Ａ４版ヨコ仕様（縦横比︓16︓９）で作成してください。

・資料の容量が10MBを超える場合は、PDFに変換するなどして10MB以内で提出してください。

・登壇時には、パワーポイントの資料を投影し、プレゼンテーションしていただきます。

＜資料作成にあたりご留意いただくこと＞

・提出いただく資料の画像、イラスト及び記載内容に関する著作権等の知的財産権については、申請者自身で解決済としてください。

・事務局が社会通念上、不適切と判断する場合は、ページを削除させていただくことがありますので、予めご了承ください。

＜応募方法＞

下記「参加申込はこちら」内より申込みしてください。

・必要事項の記載

・資料の添付（概要資料、プレゼンテーション資料）

参加申込はこちら(https://pref-osaka.form.kintoneapp.com/public/703ad929dcdef2ded9606c9eae09876543234567)



(3)スケジュール

【募集開始】 令和７年９月19日(金)

【応募締切り】 令和７年10月17日(金)

【イベント開催】 令和７年11月20日(木)

２ 審査員による事前審査（予定）

応募多数の場合は、提出いただいた書類をもとに、審査員による事前選考を行う場合があります（８社程度）。

【登壇企業への通知】令和７年11月上旬予定

※選定に係る詳細についてはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。

３ プレゼンテーション

イベント当日は、出席する市町村会員等向けに、応募提案をプレゼンテーションしていただきます。

１提案あたり、プレゼンテーションを８分、質疑応答を５分程度の時間を想定しています。

プレゼンテーション資料の内容が大きく変わらなければ、登壇用に微修正していただいても結構です。

尚、市町村には事前に提案内容を共有します。

お問い合わせ先

大阪スマートシティパートナーズフォーラム事務局（大阪府スマートシティ戦略部）

MAIL︓smartcity-partners@gbox.pref.osaka.lg.jp

昨年度にOSPFで実施したイベントの様子