CenturyGames株式会社

Century Games、TGS2025にて前年を超える大規模ブースを展開、世界累計2億DL『ホワイトアウト・サバイバル』と話題の『キングショット』を軸に視覚・体験・社会貢献が融合する“超没入型”ゲーム空間を提供

世界中で人気を集めるモバイルゲームのパブリッシャー Century Games は、2025年9月に幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2025（以下、TGS2025）にて、前年を超える規模となる超大型ブース（ホール5 - C04）を展開。本ブースでは、世界累計2億ダウンロードを突破した氷雪都市サバイバルゲーム『ホワイトアウト・サバイバル（Whiteout Survival）』と、中世風の戦略ゲーム『キングショット（KingShot）』を中心に多彩な展示・体験コンテンツを提供し、裸眼3D映像や超大型透視スクリーンによって、ゲームの世界を“リアルに体感”できます。チャリティミニゲーム、ファン感謝企画、スペシャルゲストによるステージイベント、豪華賞品の抽選会など、エンターテインメントの枠を超えた「体験型ゲーミングテーマパーク」を展開します。

【世界のゲームファンを魅了する2大タイトルが登場】

世界累計 2億DL突破 2周年を超えてますます絶好調！ 『ホワイトアウト・サバイバル』

極寒の地で都市と生存者を守り抜くリアルタイムストラテジーゲーム

多彩なキャラクターと重厚なストーリーも魅力

累計 3,000万DL突破 人気急上昇中！ 『キングショット』

ハイブリッド中世風ストラテジー×国家運営シミュレーション

ソロ、PVP、協力プレイ…楽しみ方は無限大

【注目ポイント：見て・遊んで・貢献しよう】

🔹 裸眼3D × 巨大透視映像 × 動く世界観 一歩踏み入れればゲームの世界へ

※ブース画像はイメージです。実際の展示とは異なる場合があります

会場内では 裸眼3Dディスプレイを用いたインタラクティブ映像を展開。『ホワサバ』や『キングショット』の世界観を、リアルな建築・雪氷演出・光の演出で再現。

🔹 チャリティーゲームイベント 「にゃんにゃんレスキュー」

※ブース画像はイメージです。実際の展示とは異なる場合があります

ブース内では、動物保護団体と連携した会場限定ミニゲーム「にゃんにゃんレスキュー」を開催。

プレイヤーのスコアに応じて団体への寄付額が増加。ゲームプレイを通じて野良猫の命を救える、新しい形の“社会貢献×ゲーム”体験を提供。

（参加無料。子どもから大人まで、どなたでも体験可能）

🔹 ファン感謝特化施設 「領主様専用ラウンジ」 登場

『ホワイトアウト・サバイバル』と『キングショット』のプレイヤー（領主様）向けの特別エリアを設置。ゲーム画面を提示した方に特製ギフトコードを進呈。さらに抽選で豪華賞品GET！

景品一例：

『ホワサバ』2周年記念シャンパン（引換券）（非売品）

限定アクリルスタンド、キャラグッズ 🎧 Apple AirPods

【豪華ステージ：タレント＆コスプレ＆パフォーマンス】

※ブース画像はイメージです。実際の展示とは異なる場合があります

各ブースでは人気タレントが登場するスペシャルステージイベントを連日開催。

CYBERJAPAN DANCERS とハニースパイスRe. によるダンスパフォーマンスや、

「きしたかの」「ゴー☆ジャス」など人気有名タレントの特別ゲスト登壇、人気キャラクターの公式コスプレイヤー出演、ミニゲーム大会やその場で当たる抽選会など盛りだくさん。

当選景品（一部）：限定グッズセット（非売品） Apple AirPods Pro

【大規模広告プロモーションを全国展開】

TGS2025に合わせた大型プロモーションも実施中。

📺ブランドアンバサダーとして渡部篤郎さん＆吉川愛さんを起用したテレビCMを全国放映中

🚆電車ジャック広告も実施予定（JR京葉線を含む主要路線にて掲出予定）

【ホワイトアウト・サバイバルとは】

国内のスマホゲーム売上ランキングで上位に名を連ね、中国、台湾、韓国、アメリカ、ドイツなど

世界中で２億以上のDLを記録。雪と氷をテーマにした大人気サバイバル・ストラテジーゲーム!!

今すぐ無料プレイ :

ダウンロード : iOS & Android(https://wos.go.link?adj_t=1giy6vuh_1gpzhyzb)

【キングショットとは】

2025年2月のリリースから早くも3000万DLを記録！世界中でも人気沸騰中！

中世を舞台にしたリアルタイムストラテジー（RTS）王国運営シミュレーションゲーム!!

今すぐ無料プレイ ▼

ダウンロード : iOS(https://app.adjust.com/1rqqzw2u_1ratwec4) & Android(https://app.adjust.com/1rqqzw2u_1ratwec4)

■ 出展情報まとめ

展示会名： 東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

会期： 2025年9月25日（木）～ 9月28日（日）

会場： 幕張メッセ

ブース番： ホール 5 - C04

展示タイトル： 『ホワイトアウト・サバイバル』『キングショット』ほか

特設ステージ： タレント・コスプレイヤー出演、抽選会、ミニゲーム体験等

特別企画： チャリティーミニゲーム／領主様専用ラウンジ

プロモーション： 人気俳優CM起用、交通広告展開

最新情報や詳細は各公式Xをチェック：

ホワイトアウトサバイバル公式X：https://x.com/wos_japan(https://x.com/wos_japan)

キングショット公式X：https://x.com/kingshot_jp(https://x.com/kingshot_jp)