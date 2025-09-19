資料作成＆デザインが、速く、ラクに、センスよく！ 『Canvaでつくるセンスのいいビジネス資料 プレゼンスライド、図解、販促ツールを時短デザイン』発売
インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『Canvaでつくるセンスのいいビジネス資料 プレゼンスライド、図解、販促ツールを時短デザイン』を発売しました。
『Canvaでつくるセンスのいいビジネス資料 プレゼンスライド、図解、販促ツールを時短デザイン』
https://books.mdn.co.jp/books/3225303004/
ビジネスで使うプレゼン資料や販促ツールを、オンラインデザインツール「Canva（キャンバ）」でつくってみましょう！
デザインセンスにイマイチ自信がない……という方でも、Canvaなら、センスのいいものがあっという間にでき上がります。本書は、プレゼンテーションスライドをはじめとするビジネス資料、名刺やショップカード、フライヤーなどの販促ツール、SNS投稿画像やバナー・サムネイルなど、バラエティに富んだ制作物の作り方を解説した一冊です。
本書の構成は全4章。Chapter1ではCanvaの基本的な使い方を、Chapter2～4ではCanvaの無料テンプレートを活用した作例とその制作手順を紹介しています。ビジネスの現場でお客様の心を動かす資料には、「わかりやすさ」に加えて、「デザインの温度」も大切。ほんの少しの遊び心や自分らしさが欠かせません。
Canvaと本書があれば、デザインの初心者の方でも、こうした遊び心や自分らしさのあるデザインが手軽に、楽しくつくれます！
〈こんな方にオススメ〉
◯見た目のよいビジネス資料を効率的に作成したい。
◯ノンデザイナーでもセンスのいいものをつくりたい。
◯販促ツールやバナー＆サムネイルをおしゃれにしたい。
〈本書の章構成〉
■Chapter1 だれでもカンタン、Canvaの基本
■Chapter2 ビジネススライドをデザイン
■Chapter3 販促ツールをデザイン
■Chapter4 SNS＆Web用画像をデザイン
〈著者プロフィール〉
白木久弥子（しらき・くみこ）
早稲田大学卒業後、公認会計士・税理士として有限責任監査法人トーマツ、EY 新日本有限責任監査法人で国際監査業務に携わる。地元高知県の企業（近森産業／食品製造）を二次創業。2020年から「日本中のプレゼンをセンス良くしたい」というコンセプトのもとでデザイン情報の発信を始め、プレゼンクリエイターとしても活動。2022 年、シンガポールにデザイン経営の会社「BLOCKDESIGN」を設立している。
【仕様】
白木久弥子 著
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）
B5判／224ページ／オールカラー
ISBN 978-4-295-20767-2
