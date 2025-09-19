特集は人気の電気機関車。第2特集「駅物語」は新幹線開業前後の長野駅。N ゲージ鉄道模型の専門誌、『エヌ』vol.142 発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、N ゲージ鉄道模型専門誌『エヌ』vol.142Autumnを2025年9月20日に発売いたします。

■特集は「電気機関車＋（プラス）」

特集は「電気機関車＋（プラス）」。電気機関車は、いつの時代も鉄道模型で人気のカテゴリーです。今回は機関車の解説だけでなく、何を牽引させるか、どう楽しむか、という電気機関車にプラスする楽しみのヒントをお届けします。激変期だった1980年代のブルートレイン、懐かしの客車急行や鈍行列車といった客車との組み合わせのほか、重連運転や海底トンネル用機関車といった特殊用途など、国鉄分割民営化前後の1980～90年代を中心に、電気機関車モデルの楽しみや奥深さを紹介します。

■第2特集「駅物語」は、新幹線開業で変わった長野駅

好評の第2特集「駅物語」は、新幹線開業で顔ぶれが大きく変わった「長野駅1997」です。長野冬季五輪を前に北陸新幹線が長野まで開業（当時は長野行新幹線、長野新幹線）し、東京と長野が新幹線で結ばれました。一方で、信越本線の横川～軽井沢間（碓氷峠）は廃止され、特殊用途の189系、489系を使った特急が廃止されました。大きく変わった長野駅に乗り入れる特急・急行の顔ぶれと、今や敦賀まで延びた北陸新幹線の第一歩を、元時刻表編集長が解説します。

このほか、新連載としてショーティーモデルに注目した「Re:Shorty」、懐かしい模型とレストアを紹介する「Eキットマンの宝箱」が始まります。ご期待下さい。

いよいよ発売になる「鉄コレポケット」をはじめ、ショーティーモデルを楽しむ新連載がスタート！

■特別付録のシールを今回も継続

前号で付けた特別付録のシールを、今回も最終ページに綴じ込んでいます。本誌の人気企画「通勤電車ドアステ探見」と「編成の達人」に連動したもので、記事とともに楽しめるだけでなく、制作をSATechが行っているのでクオリティの高さも好評です。

■目次

特集 電気機関車＋（プラス）

第２特集 駅物語（長野駅1997）

特別付録 特製シール「キハ58系サボ＆E235系横須賀線ドアステ」

好評連載

模型の見かた／NEW MODEL INFORMATION／メーカー通信／背中押します！／ジオラマプロジェクト（日高本線・浜厚真駅）／【新連載】Eキットマンの宝箱（KATO サロンエクスプレス東京）／通勤電車ドアステ探見／BLOG Magazine／キット製作レッスン（グリーンマックス JR 四国7000系）／教えて！ Eキットマン／鉄道名車両の記録（781系）／編成の達人（キハ58系）／カスタマイズN（115系新潟色）／実車vs模型（JR西日本 273系）／名車・謎車・迷車（キハ201系）／【新連載】Re：Shorty／小型車両指南書（Nゲージで走らせる超電導リニア）／ジオラマ用品古今東西／ナローゲージの世界へようこそ／“N”FRIENDS STATION

季節記事

第17回 全国高等学校鉄道模型コンテスト受賞作発表！

■書誌情報

誌名：エヌvol.142 2025 Autumn

発売日：2025年9月20日（土）

仕様：A4変形 / 112ページ

特別定価：1650円（本体1500円＋税10％）

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10132019.html

